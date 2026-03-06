"Zelenszkij hívja vissza a verőembereit"– tüntettek az ukrán fenyegetések ellen Budapesten

Rengetegen gyűltek ma össze az ukrán nagykövetség épülete előtt, hogy kiálljanak az Ukrajnából Magyarország felé érkező zsarolás és fenyegetés ellen. Ugyanis az ukrán vezetés most már nemcsak olajblokád alatt tartja az országot, hanem Zelenszkij a tegnapi nap folyamán életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt – írja a Ripost.
Az eseményen Szijjártó Péter is részt vett, aki felszólította Zelenszkijt, hogy hívja vissza a verőembereit. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy ukránok azt akarják elérni, hogy Magyarországon ukránbarát kormány és miniszterelnök kerüljön hatalomra. Ezután hozzátette, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, most olajblokáddal sújtják Magyarországot. A tárcavezető szerint mindez a közel-keleti válság idején különösen súlyos lépés.
Az ukránok egy dologgal nem kalkuláltak: mi nem ma kezdtük
– jelentette ki Szijjártó Péter, aki Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, abból látszik igazán milyenek az ukránok, és ezek a fenyegetések, nemcsak a miniszterelnöknek, hanem egész Magyarországnak szólnak.
Minket, magyarokat nem lehet megfenyegetni!
– szögezte le a külügyminiszter, majd arra is kitért, hogy az ukrán vezetés a Tisza párt választási győzelmét akarja elérni. Azonban ezt mindannyian tudjuk mit jelent: akkor a magyarok is mennek a háborúba. Az ukránok viszont azt tudják, hogy ha a Fidesz nyer, sem a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába, sem ők nem lesznek az unió tagjai.
Szijjártó Péter ezért követeli, hogy az ukránok fejezzék be a nyílt beavatkozást a magyar választásokba.
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációján Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is felszólalt. Ő arról számolt be, hogy egy olyan választás elé nézünk, amelynek nemcsak az a tétje, hogy kimaradunk-e a háborúból.
A Fidesz frakcióvezetője szerint, az ukránok részéről az Orbán Viktort ért fenyegetések a teljes magyarság ügye. Emlékeztetett: mióta Ukrajna független államként működik, azóta nem volt példa ilyen esetre egyszer sem.
Kocsis Máté is felhívta arra a résztvevők figyelmét, hasonlóan Szijjártó Péterhez, hogy az ukránok kormányt akarnak váltani Magyarországon, egy ukránbarát bábkormányt akarnak Magyarország élére.
Ez lenne a Tisza Párt és Magyar Péter.
– fogalmazott a frakcióvezető. Ezt követően pedig elmondta, azért is megfelelő az ukránok számára a Tisza párt, mert ők már többször bebizonyították, hogy Zelenszkij oldalán állnak.
a Tisza Párt politikusai ukrajnás pólóban tapsoltak az EP-ben. Ruszin-Szendi Romulusz „Slava Ukraini”-zett, dicsekedett az ukrán kapcsolataival is. Azt is megígérték, hogy az orosz olajat kivezetik Magyarországról. Ez a Tisza programja, csak Zelenszkij hajtja végre.
– emlékeztetett.
Kocsis Máté Magyar Péternek is üzent, elmondta, hogy korábban jelezték már neki, hogy aki a családját elárulja, az az országát is el fogja árulni. Hozzátette: nem akarnak fogott embereket, és bábokat a kormány élére. Szerinte,
ha a Tisza nyer, az ukránok győztek, ha a Fidesz nyer, akkor pedig Magyarország.
A résztvevők is azt hangsúlyozták, elítélik Zelenszkij viselkedését és azt is, hogy az ukránok ilyen módszerekkel próbálnak beleszólni a magyar választásokba, csak azért, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén látni.
Régóta húzódik ez az Ukrajnával való konfliktus, és most ez nagyon kiéleződött azzal, hogy Orbán Viktort megfenyegette Zelenszkij. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a normalitás hangot kapjon – mondta Tünde.
A fenyegetéssel kapcsolatban egy másik résztvevő, Éva úgy fogalmazott;
ez a legutóbbi fenyegetés már egy nagyon durva szint volt, úgyhogy itt valamiképpen meg kell nekünk is nyilvánulnunk.
Sokan elítélték, hogy Ukrajna a Barátság Kőolajvezeték elzárásával akar beavatkozni a magyar választásokba.
Magyarországnak olajat kell kapnia. Nem lehet egy másik nemzetet tönkretenni azért, mert mi a békéért állunk ki.
– szögezte Zsolt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, az elnöki hivatalban tartott nyilvános sajtótájékoztatón beszélt az ukrán fegyveres erők helyzetéről, ahol élesen bírálta Magyarország álláspontját. Kijelentette, bízik abban, hogy sikerül elfogadni a 90 milliárd eurós közös hitelfelvételt, amelyet Orbán Viktor kormánya a Barátság-kőolajvezeték elzárásával kapcsolatos vita miatt blokkol. Az ukrán elnök azt is jelezte, hogy amennyiben Magyarország fenntartja vétóját, akkor akár katonákat is küldhet Orbán Viktorhoz.
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
– mondta Zelenszkij, aki a "saját nyelvükön" kifejezéssel nyilván nem arra gondolt, hogy az ukrán katonák néhány nap alatt megtanulnak magyarul, hanem arra, hogy erőszakkal akarnak fellépni a magyar miniszterelnökkel szemben.
Azonban nem ez az első ukrán fenyegetés, viszont ez az első eset, hogy az államigazgatás legmagasabb szintjéről érkezik az agresszív támadás.
Néhány nappal ezelőtt lelövéssel és börtönnel fenyegették meg a magyar miniszterelnököt az ukránok, miután hazánk leállította a gázolajszállítást Ukrajnába, és Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország mindaddig blokkolja az uniós hitelcsomagot, és a 20. szankciós csomagot, amíg újra nem indul a vezeték.
Emellett Jevhen Karasz, az ukrán fegyveres erők őrnagya, akit korábban Volodimir Zelenszkij elnök is kitüntetett és a szélsőséges, neonáci C14 csoport vezetőjeként is ismert, egy nyilvánosságra került videóban katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.
Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket, így Magyarországra hetek óta nem érkezik orosz kőolaj. Zelenszkij mindezt egy politikai döntés miatt tette, mert az ukrán vezetés célja, hogy a Tisza párt kerüljön kormányra az áprilisi országgyűlési választások során. Erre bizonyíték is van. Orbán Viktor miniszterelnök műholdas fotókat osztott meg, amik szintén azt bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték rendben van, tehát nincs semmilyen technikai vagy műszaki oka annak, hogy a vezetéken keresztül nem jön az olaj.
Hazánk az olcsó orosz energiával tudja alacsonyan tartani az üzemanyagárakat, orosz olaj nélkül azonnal ezer forint fölé menne az üzemanyag ára. Ez pedig nemcsak drágább tankolásokat jelentene, hanem a boltokban is áremelkedéshez vezetne, ami komoly inflációs hatást eredményezne Magyarországon. Zelenszkij pedig ezt akarja elérni, hogy emiatt megbukjon a magyar kormány és a Magyar Péter vezette Tisza párt kerüljön hatalomra.
