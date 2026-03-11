Jim Carrey arca hatalmas vitát indított el az interneten, miután a színész egy francia díjátadón új külsővel jelent meg. A rajongók szerint a hollywoodi sztár szinte teljesen felismerhetetlen lett, ezért azonnal elindultak a találgatások arról, vajon mi történhetett. Egyesek plasztikai műtétekre gondoltak, mások szerint klónozás történt. A botrány pedig már akkora lett, hogy egy híres plasztikai sebész is megszólalt az ügyben, és védelmébe vette a világsztárt.

Jim Carrey-t megváltozott külseje miatt, rengetegen kezdték támadni

Jim Carrey védelmére kelt a világhírű plasztikai sebész

Egy ismert amerikai plasztikai sebész, Dr. Terry Dubrow nyilvánosan állt ki Jim Carrey mellett, miután az interneten tömegek kezdték kritizálni a színész külsejét. A szakember hétfőn Tori Spelling podcast műsorában azt mondta, igazságtalan és kegyetlen az a mód, ahogyan sokan a közösségi médiában a hollywoodi legenda arcát elemzik. Dubrow szerint néhány fotó vagy videó alapján szinte lehetetlen megállapítani, hogy történt-e bármilyen plasztikai beavatkozás és úgy véli, az emberek hajlamosak elfelejteni, az idő múlása természetes módon változtatja meg az arcot, különösen akkor, ha valaki már a hatvanas éveiben jár. De arra is felhívta a figyelmet, hogy a kamerák, a világítás vagy akár egy átmeneti duzzanat is teljesen más hatást kelthet egy vörös szőnyeges fotón. Éppen ezért szerinte felelőtlen dolog azonnal plasztikai műtétről beszélni.

Jim Carrey 2026. február 26-án a César-díjátadón életműdíjat kapott

Jim Carrey életműdíjat kapott

A vita Jim Carrey César-díjátadón való megjelenésekor robbant ki először, ahol a színész életműdíjat kapott. A közösségi médiában pillanatok alatt terjedtek el a fotók és a videók az eseményről, és sok rajongó teljesen ledöbbent a színész külsején. Sokan azt írták a kommentekben, hogy a világsztár arca szokatlanul feszesnek tűnik, és a mimikája is megváltozott. Emiatt rengetegen azonnal botoxra, arcfeltöltésre vagy akár arcfelvarrásra kezdtek gyanakodni. De akadtak olyanok is, akik egészen abszurd elméleteket is megfogalmaztak. Egyes kommentelők még azt is felvetették, hogy Jim Carrey klónja szerepelt az eseményen.