Totális lehúzás? Meghan Markle durva árat kér egy találkozóért, erre senki sem számított

Meghan hercegné elvonul egy csajos hétvégére az ausztráliai látogatása során. A szerencséseknek lehetőségük lesz találkozni vele, sőt még közös képet is készíthetnek, azonban a jegyek sorra fogynak és a számuk limitált.

Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Meghan Markle részt vesz a Her Best Life podcast által szervezett Girls’ Weekend, azaz Csajos hétvége elvonuláson. A hercegné áprilisban látogat el Ausztráliába férjével, Harry herceggel, az elvonulásra ennek keretében kerül sor. Az esemény része egy gálavacsora is, őszinte beszélgetésekkel.

A Her Best Life műsorvezetői, Jackie Henderson és Gemma O’Neill a március 10-i epizódban jelentették be a hercegnő szereplését.

Markus írt nekem, mert éppen Meghannél volt

– magyarázta Gemma O’Neill arról, hogyan jött létre az együttműködés.

Markus nagyon közeli barátja Meghannek, erős barátság köti össze őket. Mindig úgy éreztem Meghan kapcsán, hogy védelmezni szeretném, mert ismerem Markus-t és ő egy fantasztikus ember (...) Tudtam, hogy nem lenne ilyen közeli barátja valakinek, aki nem hasonlóan jó ember

Majd hozzátette:

Mindig mondta, hogy jól kijönnénk egymással és szerette volna, ha megismerjük egymást

A műsorban való szereplés adott volt, mivel Meghan különös figyelmet fordít a női szerepvállalásra.

Azért vállalta ezt, mert nagyon szereti azt, amit a közösségünk képvisel: nőket, akik fejlődni akarnak, akik önmaguk legjobb verziójává szeretnének válni és ezzel segíteni szeretnének más nőknek.

Meghan és Harry szóvivője korábban megerősítette, hogy a pár április közepén elutazik, hogy különböző magán-, üzleti és jótékonysági eseményeken vegyenek részt. Ez lesz az első útjuk Ausztráliába több mint hét év után. Gyermekeik most nem tartanak velük – közölte a PEOPLE.

Íme tehát az árak: Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha találkozni szeretnénk Meghan hercegnével

Az elvonulásra kétféle jegycsomag érhető el: