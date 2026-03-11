Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Szilárd névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Totális lehúzás? Meghan Markle durva árat kér egy találkozóért, erre senki sem számított

Meghan Markle
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 19:00
podcastHarry herceg
Itt az alkalom. Ki ne akarna közös képet a Meghan hercegnével? Csak előtte meg kell venni a VIP jegyet és irány Ausztrália!

Meghan hercegné elvonul egy csajos hétvégére az ausztráliai látogatása során. A szerencséseknek lehetőségük lesz találkozni vele, sőt még közös képet is készíthetnek, azonban a jegyek sorra fogynak és a számuk limitált.

Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha találkozni szeretnénk Meghan hercegnével
Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha találkozni szeretnénk Meghan hercegnével
Fotó: CraSH / hot! magazin/Northfoto

Meghan Markle részt vesz a Her Best Life podcast által szervezett Girls’ Weekend, azaz Csajos hétvége elvonuláson. A hercegné áprilisban látogat el Ausztráliába férjével, Harry herceggel, az elvonulásra ennek keretében kerül sor. Az esemény része egy gálavacsora is, őszinte beszélgetésekkel.

A Her Best Life műsorvezetői, Jackie Henderson és Gemma O’Neill a március 10-i epizódban jelentették be a hercegnő szereplését.

Markus írt nekem, mert éppen Meghannél volt

– magyarázta Gemma O’Neill arról, hogyan jött létre az együttműködés.

Markus nagyon közeli barátja Meghannek, erős barátság köti össze őket. Mindig úgy éreztem Meghan kapcsán, hogy védelmezni szeretném, mert ismerem Markus-t és ő egy fantasztikus ember (...) Tudtam, hogy nem lenne ilyen közeli barátja valakinek, aki nem hasonlóan jó ember

Majd hozzátette:

Mindig mondta, hogy jól kijönnénk egymással és szerette volna, ha megismerjük egymást

A műsorban való szereplés adott volt, mivel Meghan különös figyelmet fordít a női szerepvállalásra.

Azért vállalta ezt, mert nagyon szereti azt, amit a közösségünk képvisel: nőket, akik fejlődni akarnak, akik önmaguk legjobb verziójává szeretnének válni és ezzel segíteni szeretnének más nőknek.

Meghan és Harry szóvivője korábban megerősítette, hogy a pár április közepén elutazik, hogy különböző magán-, üzleti és jótékonysági eseményeken vegyenek részt. Ez lesz az első útjuk Ausztráliába több mint hét év után. Gyermekeik most nem tartanak velük – közölte a PEOPLE.

Íme tehát az árak: Mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha találkozni szeretnénk Meghan hercegnével

Az elvonulásra kétféle jegycsomag érhető el:

  • A korlátozott számú Early Bird jegyek ára 2699 dollár, azaz közel 900 ezer forint;
  • míg a személyenként 3199 dolláros, azaz több mint egymillió forintos VIP Experience csomag tartalmaz a gálavacsorán egy helyet Meghan közelében, egy közös csoportképet, exkluzív VIP ajándékcsomagot, prémium tengerre néző szállodai szobát, valamint a teljes hétvégi programot.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu