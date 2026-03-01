Aggódnak a rajongók: valami történt a népszerű színésszel, felismerhetetlen lett

A rajongók teljesen ledöbbentek, amikor Jim Carrey megjelent az 51. César-díjátadó vörös szőnyegén.

A rajongók aggódnak Jim Carrey miatt / Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage

Mi történt Jim Carrey-vel?

A 64 éves hollywoodi humorista elegáns megjelenésével hívta fel magára a figyelmet: teljesen fekete öltönyt viselt a csütörtök esti ceremónián Párizsban, a legendás L'Olympia arénában. Carrey tiszteletbeli életmű-díjat vehetett át, és a mérföldkőnek számító pillanatot elhunyt édesapjának szentelte érzelmes beszédében.

Szerettem volna megemlékezni az apámról. Ő az a fajta ember volt, akiről automatikusan úgy érezted, mintha 50 éve ismernéd

- mondta.

Bár a tisztelgés szívhez szóló volt, a nézők mintha valami egészen másra koncentráltak volna. A közösségi média felpezsdült a színész feltűnően megváltozott külsejével kapcsolatos találgatásoktól, egyes rajongók pedig nyíltan kijelentették, hogy plasztikai beavatkozáson esett át.

Ó, rúgjátok ki azt a plasztikai sebészt, és hívjátok fel Kris Jennert!

- írta egy rajongó.

Nem vagyok összeesküvéselmélet-hívő, de ez nem Jim Carrey

- jegyezte meg egy másik.