Aggódnak a rajongók: valami történt a népszerű színésszel, felismerhetetlen lett

A rajongók teljesen ledöbbentek, amikor Jim Carrey megjelent az 51. César-díjátadó vörös szőnyegén.
A 64 éves hollywoodi humorista elegáns megjelenésével hívta fel magára a figyelmet: teljesen fekete öltönyt viselt a csütörtök esti ceremónián Párizsban, a legendás L'Olympia arénában. Carrey tiszteletbeli életmű-díjat vehetett át, és a mérföldkőnek számító pillanatot elhunyt édesapjának szentelte érzelmes beszédében.
Szerettem volna megemlékezni az apámról. Ő az a fajta ember volt, akiről automatikusan úgy érezted, mintha 50 éve ismernéd
- mondta.
Bár a tisztelgés szívhez szóló volt, a nézők mintha valami egészen másra koncentráltak volna. A közösségi média felpezsdült a színész feltűnően megváltozott külsejével kapcsolatos találgatásoktól, egyes rajongók pedig nyíltan kijelentették, hogy plasztikai beavatkozáson esett át.
Ó, rúgjátok ki azt a plasztikai sebészt, és hívjátok fel Kris Jennert!
- írta egy rajongó.
Nem vagyok összeesküvéselmélet-hívő, de ez nem Jim Carrey
- jegyezte meg egy másik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.