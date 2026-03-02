Hogy mi? Jim Carrey-t leklónozta a háttérhatalom? Őrült teória terjeng a neten

A Jim Carrey-filmek szerelmesei évek óta nem tapasztalt eseménynek örülhettek a múlt hét folyamán, amikor is kedvencük a César-gála párizsi pódiumán elképesztő elismerést vehetett át egy életműdíj formájában. Noha rengetegen örültek Jim Carrey jól megérdemelt kitüntetésének, a 64 esztendős világsztárral kapcsolatban viszont rögtön egy igen furcsa elmélet is felröppent, mely egyik pillanatról a másikra a legfelkapottabb beszédtémává vált az interneten: az a Jim Carrey, akit láttunk, nem az igazi Jim Carrey.
A virális topik alapjául az új szerelmét a nagyvilágnak bemutató Jim Carrey szemmel láthatóan megújult külseje szolgáltatja. A túlzottan élénk fantáziájú netezőknek a hosszabb hajviselet, az eltérő (vagy inkább annak tűnő) szemszín és a Carrey-től valóban szokatlan, megilletődött viselkedés elég volt ahhoz, hogy vadabbnál vadabb elméletekkel álljanak elő.
Feltételezésük szerint az Ace Ventura sztárja azért nem emlékeztet egykori önmagára, mert az eredeti Jim Carrey-t elragadták a háttérhatalom emberei a színész évekkel ezelőtti különös megnyilvánulásai miatt, és egy imposztorral pótolták, hogy az új, szelídebb Carrey már ne tegyen senkinek sem keresztbe a furcsa kijelentéseivel.
A 9/11-et vagy a Titanicot érintő összeesküvés-elméleteket megszégyenítő teóriára, bármennyire is érthetetlen, egy pillanat alatt rákapott a net népe, és hirtelen mindenkit égetni kezdett a kérdés: Jim Carrey-t valóban lecserélték?
A teóriával még magát Carrey-t is szembesítették egy gyors dedikálás során, ahol megkapta 2026 legégetőbb kérdését:
Te vagy az igazi Jim Carrey? Kérlek, válaszolj! Mindenki azt mondja, nem is te vagy az igazi! Ez az állítás tényleg igaz?
– szegezték a kérdést a világsztárnak, aki válaszra sem méltatta, inkább folytatta tovább az orra alá dugott fényképek szignózását.
Amikor pedig azt hinnénk, az egész nem lehetne ennél morbidabb, a semmiből bejelentkezik Hollywood egyik legelismertebb sminkmestere, és azt mondja: igazából ő volt Jim Carrey, csak épp maszkot viselt.
Az Alexis Stone névre hallgató filmes szakember még egy fotóval is igyekezett alátámasztani különös állítását, melyet meg is osztott Instagramján.
Noha a fotón valóban egy Jim Carrey-álarc és paróka látható, a párizsi Eiffel toronnyal a háttérben, a felvételt minden bizonnyal mesterséges intelligencia generálta, az egész sztori pedig nem több egy egyszerű médiahekknél. A magának egyébként sztárok utánzásával is komoly hírnevet szerző Stone bizonyára csak ezzel a trükkel akart bekerülni az internet vérkeringésébe, és bár valóban kiváló imitátor hírében áll, még ő sem tudná reprodukálni Jim Carrey messze földön híres mimikáit.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.