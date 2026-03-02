Hogy mi? Jim Carrey-t leklónozta a háttérhatalom? Őrült teória terjeng a neten

A Jim Carrey-filmek szerelmesei évek óta nem tapasztalt eseménynek örülhettek a múlt hét folyamán, amikor is kedvencük a César-gála párizsi pódiumán elképesztő elismerést vehetett át egy életműdíj formájában. Noha rengetegen örültek Jim Carrey jól megérdemelt kitüntetésének, a 64 esztendős világsztárral kapcsolatban viszont rögtön egy igen furcsa elmélet is felröppent, mely egyik pillanatról a másikra a legfelkapottabb beszédtémává vált az interneten: az a Jim Carrey, akit láttunk, nem az igazi Jim Carrey.

Jim Carrey-t különös okból kapta fel az internet (Fotó: Armando Gallo)

Jim Carrey-t tényleg leklónozták?

A virális topik alapjául az új szerelmét a nagyvilágnak bemutató Jim Carrey szemmel láthatóan megújult külseje szolgáltatja. A túlzottan élénk fantáziájú netezőknek a hosszabb hajviselet, az eltérő (vagy inkább annak tűnő) szemszín és a Carrey-től valóban szokatlan, megilletődött viselkedés elég volt ahhoz, hogy vadabbnál vadabb elméletekkel álljanak elő.

Feltételezésük szerint az Ace Ventura sztárja azért nem emlékeztet egykori önmagára, mert az eredeti Jim Carrey-t elragadták a háttérhatalom emberei a színész évekkel ezelőtti különös megnyilvánulásai miatt, és egy imposztorral pótolták, hogy az új, szelídebb Carrey már ne tegyen senkinek sem keresztbe a furcsa kijelentéseivel.

Jim Carrey 2026-os, megújult külseje napok óta forró beszédtéma a neten (Fotó: DOMINIQUE JACOVIDES/BESTIMAGE)

A 9/11-et vagy a Titanicot érintő összeesküvés-elméleteket megszégyenítő teóriára, bármennyire is érthetetlen, egy pillanat alatt rákapott a net népe, és hirtelen mindenkit égetni kezdett a kérdés: Jim Carrey-t valóban lecserélték?

A teóriával még magát Carrey-t is szembesítették egy gyors dedikálás során, ahol megkapta 2026 legégetőbb kérdését:

Te vagy az igazi Jim Carrey? Kérlek, válaszolj! Mindenki azt mondja, nem is te vagy az igazi! Ez az állítás tényleg igaz?

– szegezték a kérdést a világsztárnak, aki válaszra sem méltatta, inkább folytatta tovább az orra alá dugott fényképek szignózását.

Jim Carrey díjfelhozatala komoly skalppal bővült a napokban, ám ez aligha érdekli a netezőket (Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde/Bestimage)

Egy sminkmester állítja: Ő volt Jim Carrey

Amikor pedig azt hinnénk, az egész nem lehetne ennél morbidabb, a semmiből bejelentkezik Hollywood egyik legelismertebb sminkmestere, és azt mondja: igazából ő volt Jim Carrey, csak épp maszkot viselt.