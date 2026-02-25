Dagad a botrány: Eric Dane-t a halála után támadta be a Grace klinika statisztája

Még javában tart a gyászidőszak Hollywoodban, de úgy látszik, ez egyáltalán nem zavarja Laura Ann Tullt. A Grace klinika egyik állandó statisztája súlyos vádakat fogalmazott meg Eric Dane-nel kapcsolatban: „gyávának, baromnak és nárcisztikusnak” nevezte őt.

Laura Ann Tull állítása szerint több éven keresztül dolgozott statisztaként a Grace klinika forgatásán, és ez idő alatt számtalanszor került kellemetlen helyzetbe Eric Dane miatt. A statiszta a Threads-en keresztül tett éles hangvételű kirohanást tett közzé, amelyben a színészt „gyávának, baromnak és nárcisztikusnak” nevezte. Továbbá hozzátette, hogy ő okozta a sztár 2012-es kirúgását is:

Miattam rúgták ki a Grace klinikából. Két héttel azelőtt, hogy bejelentették a felmondását, felhívtam Rhimes asszisztensét. Bár Rhimes valószínűleg soha nem fogja ezt beismerni.

Patrick Dempsey-t is belerángatta

De nem Eric Dane volt az egyetlen, akit élesen kritizált a Threads-en írt kirohanásában. Laura Ann Tull. Patrick Dempsey-t, a sorozat főszereplőjét, is belevonta a rágalmaiba. Állítása szerint a Grace klinika Dr. Derek Shepherdje is kritizálta őt, ami szintén mély nyomot hagyott benne. Sem Eric Dane, sem Patrick Dempsey képviselői nem reagáltak a rágalmakra és a sorozat alkotóitól sem érkezett hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban.

Laura Ann Tull Patrick Dempsey-t, a Grace klinika Dr. Derek Shepherdjét, is megrágalmazta

Eric Dane rajongói kiálltak a színész mellett

És ugyan sem bizonyíték, sem független forrás nem támasztotta alá a történetet, mégis a közösségi média gyakorlatilag felrobbant Laura Ann Tull kirohanása után. A kommentelők jelentős része azonnal támadni kezdte a statisztát, mondván egy elhunyt színész már nem tud reagálni a vádakra és azok alapján amit írt, leginkább ő tűnik zsarnoknak, nem Eric Dane.

Egy férfi meghalt. Kicsi gyermekei vannak. Az a tény, hogy erről beszélsz, miután ő egy szörnyű betegségben meghalt. Úgy tűnik, inkább te vagy itt a zsarnok.

Mások próbálták finomabban kifejezni véleményüket a kirohanással kapcsolatban:

Ha valaki szörnyű betegségben meghal, és már nem tud védekezni, akkor támadni őt egyszerűen tisztességtelen a családja iránt. Még ha minden szavad igaz is, most nem ez a megfelelő időpont, hogy kimondd. Remélem, hogy a lányai soha nem látják a mérges szavakat, amiket magadból ontasz.

Eric Dane 2026. február 19-én halt meg egy gyógyíthatatlan betegség, az ALS következtében. A Grace klinika sztárját családja és barátai gyászolják, akik nap, mint nap osztanak meg szívszorító fotókat a színész életéből.