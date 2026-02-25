Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Géza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dagad a botrány: Eric Dane-t a halála után támadta be a Grace klinika statisztája

rágalmazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 16:55
Eric DaneGrace klinikaPatrick Dempsey
Hatalmas botrány robbant ki a Grace klinika sztárjának halála után. A sorozat egyik statisztája súlyos vádakat fogalmazott meg Eric Dane-nel szemben.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Még javában tart a gyászidőszak Hollywoodban, de úgy látszik, ez egyáltalán nem zavarja Laura Ann Tullt. A Grace klinika egyik állandó statisztája súlyos vádakat fogalmazott meg Eric Dane-nel kapcsolatban: „gyávának, baromnak és nárcisztikusnak” nevezte őt. 

Eric Dane-t 'gyávának', 'baromnak' és 'nárcisztikusnak' nevezte a Grace klinika egyik statisztája
Eric Dane-t „gyávának, baromnak és nárcisztikusnak” nevezte a Grace klinika egyik statisztája
(Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Mit kell tudni Eric Dane haláláról?

Eric Dane-t halála után támadta be a Grace klinika egyik statisztája

Laura Ann Tull állítása szerint több éven keresztül dolgozott statisztaként a Grace klinika forgatásán, és ez idő alatt számtalanszor került kellemetlen helyzetbe Eric Dane miatt. A statiszta a Threads-en keresztül tett éles hangvételű kirohanást tett közzé, amelyben a színészt „gyávának, baromnak és nárcisztikusnak” nevezte. Továbbá hozzátette, hogy ő okozta a sztár 2012-es kirúgását is:

Miattam rúgták ki a Grace klinikából. Két héttel azelőtt, hogy bejelentették a felmondását, felhívtam Rhimes asszisztensét. Bár Rhimes valószínűleg soha nem fogja ezt beismerni.

Patrick Dempsey-t is belerángatta 

De nem Eric Dane volt az egyetlen, akit élesen kritizált a Threads-en írt kirohanásában. Laura Ann Tull. Patrick Dempsey-t, a sorozat főszereplőjét, is belevonta a rágalmaiba. Állítása szerint a Grace klinika Dr. Derek Shepherdje is kritizálta őt, ami szintén mély nyomot hagyott benne. Sem Eric Dane, sem Patrick Dempsey képviselői nem reagáltak a rágalmakra és a sorozat alkotóitól sem érkezett hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban.

Laura Ann Tull Patrick Dempsey-t, a Grace klinika Dr. Derek Shepherd-jét, is megrágalmazta
Laura Ann Tull Patrick Dempsey-t, a Grace klinika Dr. Derek Shepherdjét, is megrágalmazta
(Fotó: ABC/Northfoto)

Eric Dane rajongói kiálltak a színész mellett

És ugyan sem bizonyíték, sem független forrás nem támasztotta alá a történetet, mégis a közösségi média gyakorlatilag felrobbant Laura Ann Tull kirohanása után. A kommentelők jelentős része azonnal támadni kezdte a statisztát, mondván egy elhunyt színész már nem tud reagálni a vádakra és azok alapján amit írt, leginkább ő tűnik zsarnoknak, nem Eric Dane. 

Egy férfi meghalt. Kicsi gyermekei vannak. Az a tény, hogy erről beszélsz, miután ő egy szörnyű betegségben meghalt. Úgy tűnik, inkább te vagy itt a zsarnok. 

Mások próbálták finomabban kifejezni véleményüket a kirohanással kapcsolatban:

Ha valaki szörnyű betegségben meghal, és már nem tud védekezni, akkor támadni őt egyszerűen tisztességtelen a családja iránt. Még ha minden szavad igaz is, most nem ez a megfelelő időpont, hogy kimondd. Remélem, hogy a lányai soha nem látják a mérges szavakat, amiket magadból ontasz.

Eric Dane 2026. február 19-én halt meg egy gyógyíthatatlan betegség, az ALS következtében. A Grace klinika sztárját családja és barátai gyászolják, akik nap, mint nap osztanak meg szívszorító fotókat a színész életéből. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu