Hol lehet? 17 éves fiú után kutat a rendőrség

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az eltűnt 17 éves fiú N. Zs. Ferenc után – eddig nem leltek a nyomára.
A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú 2026. március 5-én délután hódmezővásárhelyi gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.
N. Zs. Ferenc kb. 185 cm magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor kék színű, térdig érő kapucnis kabátot és kék farmer nadrágot viselt – írja a police.hu.
A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.
Az eltűnt fiúról készült képet ide kattitntva tudod megtekinteni, míg a körözést meg nem szüntetik.
