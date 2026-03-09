Hol lehet? 17 éves fiú után kutat a rendőrség

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az eltűnt 17 éves fiú N. Zs. Ferenc után – eddig nem leltek a nyomára.

Eltűnt fiút keres a rendőrség

Fotó: Gé / MW

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú 2026. március 5-én délután hódmezővásárhelyi gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

Eltűnt a fiú

N. Zs. Ferenc kb. 185 cm magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor kék színű, térdig érő kapucnis kabátot és kék farmer nadrágot viselt – írja a police.hu.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Az eltűnt fiúról készült képet ide kattitntva tudod megtekinteni, míg a körözést meg nem szüntetik.