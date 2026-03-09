Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Franciska, Fanni névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hol lehet? 17 éves fiú után kutat a rendőrség

eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 15:55
eltűnt személyrendőrség
A hódmezővásárhelyi rendőrség most a lakosság segítségét kéri a 17 éves fiú megtalálására.

A rendőrség nagy erőkkel nyomoz az eltűnt 17 éves fiú N. Zs. Ferenc után –  eddig nem leltek a nyomára.

Eltűnt fiút keres a rendőrség
Eltűnt fiút keres a rendőrség
Fotó: Gé / MW

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú 2026. március 5-én délután hódmezővásárhelyi gondozási helyéről ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

Eltűnt a fiú

N. Zs. Ferenc kb. 185 cm magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor kék színű, térdig érő kapucnis kabátot és kék farmer nadrágot viselt – írja a police.hu.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

Az eltűnt fiúról készült képet ide kattitntva tudod megtekinteni, míg a körözést meg nem szüntetik.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu