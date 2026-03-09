Tényleg megtörténik? A Breaking Bad világsztárja visszatérni készül híres szerepéhez!

Szombaton ünnepelte 70. születésnapját Bryan Cranston, aki későn kezdve a pályát először komikusként futott be, majd a Breaking Bad mutatta meg a világ számára a színészi nagyságát. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a sztárról a legérdekesebb tudnivalókat.

Bryan Cranstonért megvesznek a rajongók (Fotó: AA/ABACA)

Bryan Cranston háromnegyed részben német

Los Angelesben jött világra Bryan Lee Cranston néven 1956. március 7-én. Épp az apai Cranston ág a családjukban ír ősökre vezethető vissza, de ezen kívül német anyanyelvű volt a színész további három nagyszülője.

Apa nélkül nőtt fel

Gyerekkorában széthullott a családja: az apja elhagyta őket, az otthonukat elárverezték, így ezeknek az éveknek a jelentős részét a nagyszülei farmján nevelkedve töltötte. Az apjával már csak felnőttkorában találkozott újra, amikor a fivérével együtt elhatározták, hogy felveszik vele a kapcsolatot.

A szülei miatt nem akart színésznek menni

Mindkét szülője színészként dolgozott, de nem túl nagy sikerrel, így határozottan óvni próbálták a gyerekeiket attól, hogy ezt a keservesnek tűnő pályát válasszák, és Bryan Cranston a húszas évei végéig nem is foglalkozott komolyabban a színjátszással. Egy ideig még azt is fontolóra vette, hogy rendőri pályára lépjen, sőt tanult is kriminológiát egyetemen.

Komikusként futott be

Ilyen kezdetek után talán nem csoda, hogy későn futott be. Az áttörést a karrierjében az ezredforduló környékén a Már megint Malcolm című tévés komédia hozta el, amiben a címszereplő csodagyerek apját alakította, és ami miatt sokáig vígjátékszínésznek könyvelték el.

Rajongói levelet kapott Anthony Hopkinstól

A minden idők legjobb sorozatai között emlegetett Breaking Bad (Totál szívás) főszerepében egy tüdőrákos kémiatanárból helyi drogbáróvá emelkedő karaktert alakított, ezzel pedig igazi popkulturális ikonná vált. Cranston alakítását azóta is minden idők legnagyszerűbb színészi teljesítményei között tartják számon még olyanok is, mint Anthony Hopkins, aki miután megnézte a sorozatot, rajongói levelet írt Cranstonnak.

Julia Roberts miatt végeztetett el szépészeti beavatkozást

A Larry Crowne című filmben Julia Roberts férjét játszotta, és annyira valószerűtlennek érezte magát ebben a felállásban, hogy valamivel megpróbálta felpumpálni az önbizalmát. Így aztán a forgatás előtt elment egy fogfehérítésre, hátha így a nézők egy kicsit jobban elhiszik azt, hogy ő ennek a csodaszép nőnek a házastársa.