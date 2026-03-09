Tényleg megtörténik? A Breaking Bad világsztárja visszatérni készül híres szerepéhez!

Szombaton ünnepelte 70. születésnapját Bryan Cranston, aki későn kezdve a pályát először komikusként futott be, majd a Breaking Bad mutatta meg a világ számára a színészi nagyságát. A jeles alkalomból összegyűjtöttük a sztárról a legérdekesebb tudnivalókat.
Los Angelesben jött világra Bryan Lee Cranston néven 1956. március 7-én. Épp az apai Cranston ág a családjukban ír ősökre vezethető vissza, de ezen kívül német anyanyelvű volt a színész további három nagyszülője.
Gyerekkorában széthullott a családja: az apja elhagyta őket, az otthonukat elárverezték, így ezeknek az éveknek a jelentős részét a nagyszülei farmján nevelkedve töltötte. Az apjával már csak felnőttkorában találkozott újra, amikor a fivérével együtt elhatározták, hogy felveszik vele a kapcsolatot.
Mindkét szülője színészként dolgozott, de nem túl nagy sikerrel, így határozottan óvni próbálták a gyerekeiket attól, hogy ezt a keservesnek tűnő pályát válasszák, és Bryan Cranston a húszas évei végéig nem is foglalkozott komolyabban a színjátszással. Egy ideig még azt is fontolóra vette, hogy rendőri pályára lépjen, sőt tanult is kriminológiát egyetemen.
Ilyen kezdetek után talán nem csoda, hogy későn futott be. Az áttörést a karrierjében az ezredforduló környékén a Már megint Malcolm című tévés komédia hozta el, amiben a címszereplő csodagyerek apját alakította, és ami miatt sokáig vígjátékszínésznek könyvelték el.
A minden idők legjobb sorozatai között emlegetett Breaking Bad (Totál szívás) főszerepében egy tüdőrákos kémiatanárból helyi drogbáróvá emelkedő karaktert alakított, ezzel pedig igazi popkulturális ikonná vált. Cranston alakítását azóta is minden idők legnagyszerűbb színészi teljesítményei között tartják számon még olyanok is, mint Anthony Hopkins, aki miután megnézte a sorozatot, rajongói levelet írt Cranstonnak.
A Larry Crowne című filmben Julia Roberts férjét játszotta, és annyira valószerűtlennek érezte magát ebben a felállásban, hogy valamivel megpróbálta felpumpálni az önbizalmát. Így aztán a forgatás előtt elment egy fogfehérítésre, hátha így a nézők egy kicsit jobban elhiszik azt, hogy ő ennek a csodaszép nőnek a házastársa.
Mióta elismert színész lett, már a kamera másik oldalán is alkot, több sorozatepizódot rendezőként is levezényelt már olyan szériákban, mint A hivatal, a Modern család, és persze a Breaking Bad. De két saját sorozatot (A szélhámos, The Dangerous Book for Boys) is elindított, amelyeknek ő az ötletadója, vezető írója, és producere egyaránt.
Egy fiatalkori, rövid életű házasságot követően Robin Dearden színésznő oldalán találta meg a boldogságot, aki 1989 óta a második felesége. Egy lányuk született, akiből szintén színésznő lett Taylor Dearden művésznéven, és akit az utóbbi időben a Vészhelyzet Pittsburghben sorozatban láthatunk rendszeresen Dr. Melissa King szerepében.
Rendszeresen jár meccsre, gyűjti a baseball relikviákat, sőt a 40. születésnapjára a felesége a Los Angeles Dodgers csapatának stadionjába szervezett neki meglepetésbulit. A 70. születésnapi buliról egyelőre még nincs információnk.
A tavalyi évben a mozivásznon (A főníciai séma) és sikersorozatban (A stúdió) is találkozhattunk vele emlékezetes epizódszereplőként. De 70 felett sem fog pihenni: nem kevesebb mint 8 készülő produkcióhoz köteleződött el, melyek között ott szerepel a Már megint Malcolm sorozat újraélesztése is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.