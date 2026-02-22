Johnny Depp befogadta a súlyos beteg Eric Dane-t a halála előtti hónapokban

Egy szívszorító részlet derült ki a Grace klinika sztárjának halála előtti időszakáról. Johnny Depp megható módon nyújtott segítséget az ALS-szel küzdő barátjának ebben a nehéz helyzetben. A Karib-tenger kalózai Jack Sparrow-ja engedte, hogy Eric Dane ingyen és bérmentve lakjon az egyik Los Angeles-i otthonában, ezzel enyhítve a színész anyagi terheit.

Johnny Depp nemes gesztussal próbálta segíteni Eric Dane-t a halála előtti utolsó hónapokban

Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE / Northfoto

Mit tudunk eddig Eric Dane haláláról? A Grace klinika sztárja 2026. február 19-én hunyt el, 53 éves korában

sztárja 2026. február 19-én hunyt el, 53 éves korában Eric Dane halálát az ALS nevű, súlyos idegrendszeri betegség okozta, amelyet 2025. áprilisában hozott nyilvánosságra

halálát az nevű, súlyos idegrendszeri betegség okozta, amelyet 2025. áprilisában hozott nyilvánosságra A világsztár utolsó pillanatig nyíltan vállalta a gyógyíthatatlan kórral vívott küzdelmét

Eric Dane gyermekeinek megsegítésére a barátok adománygyűjtést szerveztek egy GoFundMe kampányon keresztül

gyermekeinek megsegítésére a barátok adománygyűjtést szerveztek egy kampányon keresztül Johnny Depp egy másik nemes gesztussal segítette barátját az ALS-szel való küzdelmei közepette

Johnny Depp befogadta Eric Dane-t Los Angeles-i házába

Megható részlet látott napvilágot a Grace klinika sztárjának halálával kapcsolatban. A beszámolók szerint Eric Dane Johnny Depp tulajdonában lévő Los Angeles-i házban lakott, gyakorlatilag bérleti díj nélkül:

Johnny egyik, a Sunset Strip felett található házában gyakorlatilag bérmentesen lakott. Azt mondta Ericnek, hogy fizessen, amennyit tud.

A Karib-tenger kalózai Jack Sparrow-ja állítólag így szeretett volna könnyíteni barátja anyagi terhein, egy ismerőse szerint.

Johnny mindent meg akart tenni, hogy enyhítse a pénzügyi terheket. Ericnek így kevesebb dolga volt, ami miatt aggódnia kellett

- tette hozzá a névtelen informátor. Így a színész a betegségére, a kezelésekre és a családjára koncentrálhatott anélkül, hogy a lakhatási költségek további stresszt jelentenének számára.

Eric Dane ingyen lakhatott Johnny Depp Los Angeles-i házában a halála előtti utolsó hónapokban

Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto

Eric Dane utolsó hónapjai

A Grace klinika Dr. Mark Sloanja 2025. áprilisában jelentette be, hogy küzd a gyógyíthatatlan kórral, majd kevesebb, mint egy évvel később, 2026. február 19-én szervezete feladta a harcot. Eric Dane ALS elleni küzdelmét utolsó pillanatig nyíltan vállalta, ezzel erőt adva másoknak. A színész halála után a rajongók világszerte kifejezték együttérzésüket, a barátok pedig gyűjtést szerveztek családjának egy GoFundMe kampányon keresztül.