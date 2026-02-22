Johnny Depp befogadta a súlyos beteg Eric Dane-t a halála előtti hónapokban

Egy szívszorító részlet derült ki a Grace klinika sztárjának halála előtti időszakáról. Johnny Depp megható módon nyújtott segítséget az ALS-szel küzdő barátjának ebben a nehéz helyzetben. A Karib-tenger kalózai Jack Sparrow-ja engedte, hogy Eric Dane ingyen és bérmentve lakjon az egyik Los Angeles-i otthonában, ezzel enyhítve a színész anyagi terheit.
Megható részlet látott napvilágot a Grace klinika sztárjának halálával kapcsolatban. A beszámolók szerint Eric Dane Johnny Depp tulajdonában lévő Los Angeles-i házban lakott, gyakorlatilag bérleti díj nélkül:
Johnny egyik, a Sunset Strip felett található házában gyakorlatilag bérmentesen lakott. Azt mondta Ericnek, hogy fizessen, amennyit tud.
A Karib-tenger kalózai Jack Sparrow-ja állítólag így szeretett volna könnyíteni barátja anyagi terhein, egy ismerőse szerint.
Johnny mindent meg akart tenni, hogy enyhítse a pénzügyi terheket. Ericnek így kevesebb dolga volt, ami miatt aggódnia kellett
- tette hozzá a névtelen informátor. Így a színész a betegségére, a kezelésekre és a családjára koncentrálhatott anélkül, hogy a lakhatási költségek további stresszt jelentenének számára.
A Grace klinika Dr. Mark Sloanja 2025. áprilisában jelentette be, hogy küzd a gyógyíthatatlan kórral, majd kevesebb, mint egy évvel később, 2026. február 19-én szervezete feladta a harcot. Eric Dane ALS elleni küzdelmét utolsó pillanatig nyíltan vállalta, ezzel erőt adva másoknak. A színész halála után a rajongók világszerte kifejezték együttérzésüket, a barátok pedig gyűjtést szerveztek családjának egy GoFundMe kampányon keresztül.
Nem Eric Dane az első, akinek Johnny Depp segíteni akart. A PageSix beszámolója szerint Sparrow kapitány korábban Mickey Rourke-nak ajánlotta fel az egyik ingatlanját, miután januárban kilakoltatták otthonából. A 73 éves színész azonban visszautasította az ajánlatot, ugyanúgy ahogy a menedzsere által szervezett GoFundMe adománygyűjtést is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.