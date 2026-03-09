Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
A kaszás ül egy ijedt férfi mellett, mivel a személyiségtesztből kiderül az előző életében bekövetkezett halálának az oka.

Ez a tűpontos személyiségteszt elárulja, hogyan haltál meg előző életedben: a válasz sokkoló lehet

önismeret
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 16:15
lélekvándorlásszemélyiségtesztelőző életteszt
Bár a lélek a túlvilágon gyógyuláson ment keresztül, vannak olyan dolgok, amiket képtelen elfelejteni. Ezért, ha kíváncsi vagy arra, hogy miben haltál meg az előző életedben, ezzel a nem mindennapi személyiségteszttel gyorsan a végére járhatsz. Vajon mi okozta a vesztedet?
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Bár sok életet megélünk és számtalanszor meghalunk, olykor a lelkünk emlékszik arra, hogy mi okozta a vesztünket. Néhány túlvilágra való átkelés ugyanis kiemelkedik a többi közül, ezért ezzel a személyiségteszttel pillanatok alatt kiderítheted, hogyan vesztetted el az életedet.

Személyiségteszt az előző életben bekövetkezett halálról.
Nem mindennapi személyiségteszt csak az igazán bátraknak!
Fotó: Shutterstock 
  • Sokan érzik, hogy az előző életük hatással van a jelenükre.
  • Előző életünk tapasztalatai, köztük a halálunk, nyomot hagyhatnak a személyiségünkön.
  • A teszt segítségével kiderítheted, hogyan haltál meg az előző életedben.

Misztikus személyiségteszt: így haltál meg az előző életedben

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy vajon kik lehettünk és mit csinálhattunk az előző életünkben. Emellett pedig az is nagyon érdekes, hogy mi okozta a vesztünket, ha az hatással van a jelenünkre. A lélekvándorlás hívei ugyanis úgy tartják, hogy a jelenlegi életünkben felbukkanó apró furcsaságok, félelmek és fóbiák kapcsolatban állnak azzal a személlyel, aki egy másik életben voltunk. Ha te is kíváncsi vagy arra, hogyan haltál meg az előző életedben, akkor töltsd ki az alábbi személyiségtesztet!

1. Melyik kelti benned a legnagyobb félelmet?

A) Mély víz
B) Magasság
C) Sűrű, sötét erdő
D) Zárt, szűk, levegőtlen hely

2. Melyik a leggyakoribb visszatérő álmod?

A) Nem tudok feljutni a vízfelszínére
B) Zuhanok
C) Valaki üldöz
D) Nem kapok levegőt

3. Szerinted melyik a legkellemetlenebb érzés?

A) A víz nyomása a fülemben 
B) A magasságtól összeszorult gyomor 
C) Menekülés valaki elől  
D) A fulladás érzése 

4. Gyerekként melyiktől féltél a legjobban?

A) A mély víztől
B) A magas épületektől
C) A sötét erdőtől
D) A szűk helyektől

5. Melyik kelti benned a legnagyobb iszonyt?

A) Hideg vizes zuhany
B) Rosszullét a magasságban
C) Ismeretlen léptek zaja a hátad mögött
D) Nehéz levegővétel

6. Melyiket kerülnéd el a leginkább?

A) Nyílt óceán
B) Magas kilátó
C) Elhagyatott erdő
D) Szűk barlang

A személyiségtesztben szereplő kép egy sírgödörről.
Előző életeink tapasztalatai, köztük a halálunk, nyomot hagyhatnak a személyiségünkön
Fotó: GettyImages

Értékelés:

Többségében A válaszok – A vízben lelted a halálodat

Valószínűleg az előző életed egy vízzel kapcsolatos tragédiával végződött, ami lehetett egy hajótörés, egy cápatámadás vagy egy árvíz. Ez pedig a jelenlegi életedre is hatással van, nem véletlen, hogy annyira viszolyogsz a víztől.

Többségében B válaszok – Zuhanás okozta a vesztedet

Ha a B-t jelölted meg a legtöbb alkalommal, akkor feltehetően lezuhantál valahonnan, ami lehet egy szikla, egy torony vagy akár egy magas várfal. Amennyiben a jelenlegi életedben is szédüléssel küzdesz, ha magas helyen vagy, valószínűleg ez okozta a vesztedet.

Többségében C válaszok – Valaki meggyilkolt

Igen hátborzongató felfedezés, hogy feltehetően támadás áldozata lettél, és erőszakos halált haltál. Ezért nem csoda, hogy félsz a baljós helyektől és a nyomodba eredő léptektől.

Többségében D válaszok – Levegőhiányban fulladtál meg

A levegőtlenségtől való félelem arra utal, hogy az előző életedben megfulladtál, például úgy, hogy élve eltemettek. A zárt helyekhez kötődő levegőhiány ugyanis baljós, mélyen rögzült élményt tükrözhet.

Ebben a videóban megismerheted a reinkarnáció 7 biztos jelét:

Ezek a személyiségtesztek is érdekelhetnek:

 

