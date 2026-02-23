Eric Dane felesége megtörte a csendet: Rebecca Gayheart szívszorító sorokkal búcsúzott

Rebecca Gayheart megtörte hallgatását. Eric Dane felesége a közösségi oldalán megható sorokban köszönte meg azt a feléjük áradó szeretetet és támogatást, amit férje halála óta tapasztal.

Eric Dane felesége, Rebecca Gayheart végig kitartott a színész mellett az ALS küzdelme alatt

Eric Dane felesége megtörte a csendet

Rebecca Gayheart Instagram oldalán most először fejezte ki érzéseit férje tragikus halála óta. Eric Dane özvegye közösségi oldalán egy szívszorító képet osztott meg a színész gyertyafényes emlékünnepségéről, amelyben megható sorokkal köszönte meg a feléjük áradó szeretet és támogatást. Továbbá kiemelte, hogy mennyire sokat jelent számukra a rajongók és barátok együttérzése ebben a nehéz időszakban:

Nincsenek szavak, amelyekkel kifejezhetnénk hálánkat. Ti igazán támogattok minket ebben a nehéz időszakban.

Rebecca Gayheart egy sor családi fotót is megosztott, amelyen Eric Dane gyerekeivel együtt látható, valamint visszaosztotta a barátok megemlékezéseit is.

Eric Dane ALS elleni küzdelme

A Grace klinika sztárja 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra betegségét és onnantól kezdve végig nyíltan vállalta küzdelmét a gyógyíthatatlan kórral. Eric Dane ALS-sel vívott harca közben elszántan küzdött azért, hogy változást hozzon azok életében, akik hasonló cipőben járnak. A színész halálhírét követően számos rajongó és civil szervezet is megemlékezett róla, külön kiemelve az ALS betegség ellen vívott harcát.

Eric Dane és Rebecca Gayheart 2004-ben házasodtak össze, majd két közös gyermekük született

Eric Dane Rebecca Gayhearttal való kapcsolata

Eric Dane és Rebecca Gayheart kapcsolata a 2000-es évek közepén kezdődött, és rövid időn belül, 2004-ben már össze is házasodtak. Házasságuk alatt két gyermekük született: Billie és Georgia. A kapcsolatuk az évek során azonban több kihívással is szembesült. És bár 2018-ban Rebecca Gayheart beadta a válókeresetet, a felek később mégsem zárták le véglegesen a folyamatot. A nyilvánosság előtt ezt azzal magyarázták, hogy elsődleges számukra a közös gyermekek kiegyensúlyozott nevelése és a családi stabilitás fenntartása. Eric Dane ALS diagnózisát követően pedig Rebecca Gayheart lett a színész első számú gondozója. Mindenben támogatta férjét és segítette őt a betegség ellen folytatott küzdelme alatt még annak ellenére is, hogy már nem voltak egy pár.