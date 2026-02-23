Eric Dane felesége megtörte a csendet: Rebecca Gayheart szívszorító sorokkal búcsúzott

Rebecca Gayheart megtörte hallgatását. Eric Dane felesége a közösségi oldalán megható sorokban köszönte meg azt a feléjük áradó szeretetet és támogatást, amit férje halála óta tapasztal.
Rebecca Gayheart Instagram oldalán most először fejezte ki érzéseit férje tragikus halála óta. Eric Dane özvegye közösségi oldalán egy szívszorító képet osztott meg a színész gyertyafényes emlékünnepségéről, amelyben megható sorokkal köszönte meg a feléjük áradó szeretet és támogatást. Továbbá kiemelte, hogy mennyire sokat jelent számukra a rajongók és barátok együttérzése ebben a nehéz időszakban:
Nincsenek szavak, amelyekkel kifejezhetnénk hálánkat. Ti igazán támogattok minket ebben a nehéz időszakban.
Rebecca Gayheart egy sor családi fotót is megosztott, amelyen Eric Dane gyerekeivel együtt látható, valamint visszaosztotta a barátok megemlékezéseit is.
A Grace klinika sztárja 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra betegségét és onnantól kezdve végig nyíltan vállalta küzdelmét a gyógyíthatatlan kórral. Eric Dane ALS-sel vívott harca közben elszántan küzdött azért, hogy változást hozzon azok életében, akik hasonló cipőben járnak. A színész halálhírét követően számos rajongó és civil szervezet is megemlékezett róla, külön kiemelve az ALS betegség ellen vívott harcát.
Eric Dane és Rebecca Gayheart kapcsolata a 2000-es évek közepén kezdődött, és rövid időn belül, 2004-ben már össze is házasodtak. Házasságuk alatt két gyermekük született: Billie és Georgia. A kapcsolatuk az évek során azonban több kihívással is szembesült. És bár 2018-ban Rebecca Gayheart beadta a válókeresetet, a felek később mégsem zárták le véglegesen a folyamatot. A nyilvánosság előtt ezt azzal magyarázták, hogy elsődleges számukra a közös gyermekek kiegyensúlyozott nevelése és a családi stabilitás fenntartása. Eric Dane ALS diagnózisát követően pedig Rebecca Gayheart lett a színész első számú gondozója. Mindenben támogatta férjét és segítette őt a betegség ellen folytatott küzdelme alatt még annak ellenére is, hogy már nem voltak egy pár.
