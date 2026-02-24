Hatalmas vita robbant ki a Grace klinika sztárjának GoFundMe adománygyűjtése körül. A színész barátja azonban tisztázta a helyzetet és rávilágított arra, hogy Eric Dane súlyos anyagi gondokkal küzdött a halála előtt.

Eric Dane ALS betegsége miatt komoly anyagi gondokkal küzdött halála előtt / (Fotó: AdMedia/MediaPunch/Northfoto)

Eric Dane súlyos anyagi gondokkal küzdött halála előtt

Eric Dane GoFundMe kampánya körül komoly vita alakult ki, ugyanis többen megkérdőjelezték, miért van szükség közösségi finanszírozásra egy sikeres hollywoodi színész családja esetében. Eric Dane egyik jó barátja, Mike McGuiness azonban megvédte a Grace klinika sztárját és elmondta, miért volt szükség arra, hogy adománygyűjtést szervezzenek neki.

A Covid és az ALS nagy hatással volt a munkájára, és sajnos nem tudta olyan anyagi háttérrel bebiztosítani családját, ahogy szerette volna.

Továbbá hozzátette, hogy véleménye szerint mindezek ellenére Eric Dane méltósággal viselte ALS betegségét és mindent megtett annak érdekében, hogy a jelenre koncentráljon.

Eric azt mondta, hogy a múltat nem tudja megváltoztatni, a jövőre pedig túl nehéz gondolni, ezért kénytelen volt a pillanatban élni. Ráadásul a kezei nem működtek, ezért nem tudott telefonálni. Így hát a jelenben élt.

Eric Dane a Grace klinika című sorozatban Dr. Mark Sloan karakterét alakította (Fotó: MPP/Bestimage/Northfoto)

Eric Dane Johnny Depp otthonában lakott

Mike McGuiness igazát pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy Eric Dane a halála előtt Johnny Depp otthonában lakott. A Karib-tenger kalózai Jack Sparrow-ja ugyanis felajánlotta színész kollégájának, hogy ingyen és bérmentve lakjon az egyik Los Angeles-i otthonában, ezzel enyhítve a Grace klinika sztárjának anyagi terheit.

Az Eric Dane GoFundMe kampány célja, hogy biztosítsa két lánya jövőjét (Fotó: Faye Sadou/Northfoto)

Eric Dane GoFundMe kampány

Eric Dane halálát követően barátai és támogatói GoFundMe kampányt indítottak, hogy biztosítsák két tinédzser lánya jövőjét. Az Eric Dane GoFundMe kampány célja az volt, hogy fedezze az oktatási költségeket, a mindennapi kiadásokat és a család pénzügyi stabilitását ebben a nehéz időszakban. A színész nevéhez kapcsolódó GoFundMe adománygyűjtő kampány kezdetben 250 ezer dolláros célt tűzött ki, amelyet rövid idő alatt meg is közelítettek. Ezért a hatalmas érdeklődés miatt az összeget később 500 ezer dollárra emelték. A kezdeményezéshez több ismert név is csatlakozott, köztük az Eufória rendezője, Sam Levinson, valamint Hailey Bieber is. Az adományok gyorsan érkeztek, és rövid idő alatt több százezer dollár gyűlt össze, ezért a GoFundMe platform is felülvizsgálta a kampányt a hitelesség biztosítása érdekében. A szervezet azonban végül megerősítette, hogy az adományok közvetlenül Eric Dane felesége, Rebecca Gayheart és lányai számára kerülnek kifizetésre.