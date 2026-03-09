Brutális erejű kamionbalesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik a mentés

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a Veszprém vármegyei Béb településen, az Esterházy utcában, a Petőfi utca közelében. Teljes útzár lépett életbe.
A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a pápai hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
