Brutális erejű kamionbalesetről jött hír: teljes útzár mellett folyik a mentés

Összeütközött egy személyautó és egy kamion a Veszprém vármegyei Béb településen, az Esterházy utcában, a Petőfi utca közelében. Teljes útzár lépett életbe.

Teljes útzár mellett folyik a mentés a baleset helyszínénél Fotó: Gabor Zoltan / Bors

A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a pápai hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.