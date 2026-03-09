Megszólalt a kiesés után A Nagy Duett sztárpárja: „Nagyon rossz érzés...”

Lenyűgöző pillanatokat hozott az élő show negyedik adása, de ahogy már lenni szokott, a végén megint egy páros számára véget a verseny. A Nagy Duett 2026 kiesői ezúttal Tolvai Reni és Lakatos Laci voltak, pedig most kapták az eddigi legmagasabb pontszámot a zsűritől. Az énekesnő és humorista párja a Borsnak meséltek érzéseikről.

A Nagy Duett 2026 szereplői: Tolvai Reni párja Lakatos Laci volt (Fotó: Máté Krisztián/ Bors)

Nagy Duett: Lakatos Laci a végén érkezett meg

Fergeteges volt a hangulat a TV2 sikerműsorának negyedik adásában, az ítészek többször is a hasukat fogták a nevetéstől. A Nagy Duett zsűrije nagyon jól szórakozott Tolvai Reni és Lakatos Laci produkcióját nézve is, Lékai-Kiss Ramóna azt mondta a humoristának, ezt várta, végre megérkezett a műsorba. De hiába az eddig kapott legmagasabb pontjuk, végül a veszélyzónában találták magukat, majd az utolsó körös szavazás után számukra ért véget a show.

„15 éve versenyzem televíziós műsorokban, de kiesni mindig rossz érzés, bármennyire is mondogatom, hogy ez csak egy verseny, nem fontos, de nem így van, ez nagyon rossz érzés. Mi nagyon jól éreztük magunkat, rengeteget készültünk, élveztük a próbákat, sokat nevettünk, hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk” – kezdte lapunknak Tolvai Reni, majd Nagy Duettes párja, Lakatos László humorista vette át a szót.

Nekem ez volt az első ilyen műsorom, fantasztikus kaland volt, tényleg így a végére érkeztem meg, ezért is vagyok felszabadult és jókedvű, mert ha a végén is, de sikerült magam megmutatni. Jók voltak a pontok is, így emelt fővel fejezzük be, szerintem jobb kiesést ki sem lehetett volna találni. Nekünk még ebben megvan a stílusunk, ezt nem lehet tőlünk elvenni!

A Nagy Duett kiesői a negyedik adásban Lakatos Laci és Tolvai Reni lettek (Fotó: Mátl Krisztián / Bors)

Jönnek a közös dalok

Arról is kérdeztük A Nagy Duett kieső párosát, tartják-e majd a kapcsolatot.

„Nagyon sokat tanultam Renitől, a Dumaszínház mellett falunapokat, kisebb haknikat már simán bevállalok. Mindenki azt hiszi, itt a vége, de nem, ez itt valami kezdete” – kacsintott Tolvai Reni Nagy Duettes partnere, majd a fájdalmakkal küzdő énekesnő is mosolyogva rátért a terveikre: „Először kialszom magam, de utána új dalokat fogunk írni, lesznek klipforgatások, sőt, akár még közös fellépések is. Ki tudja?!”