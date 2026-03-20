David Beckham összetört: Perceken múlt, hogy találkozzon fiával, Brooklynnal

A korábbi futball sztárt összetörten kapták lencsevégre Los Angeles egyik éttermében. David Beckhamnek perceken múlott, hogy találkozzon az elidegenedett fiával, Brooklyn Beckhammel.

David Beckham Lays chips reklámfilmforgatás miatt utazott Los Angeles-be

Mit tudunk eddig a Beckham-családi viszályról? Brooklyn Beckham egy több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben

David Beckham és Victoria Beckham nyitottak lennének a békülésre

David Beckham összetört: Fiával perceken múlt a találkozó

David Beckhamet szerdán lencsevégre kapták, ahogy egyedül, búskomoran, összetörten ült Los Angelesben a Fat Sal's étteremben. A szendvicsbár nem messze található fia 12 millió font értékű Beverly Hills-i kastélyától. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a DailyMailnek a majdnem találkozásról, hogy a futballista szomorú volt az elmaradt találkozó miatt.

Bár David nem tudta, pontosan hol van Brooklyn, azt viszont tudta, hogy ugyanabban a városban van, így természetesen szomorú volt, hogy végül nem találkoztak.

Perceken múlott a találkozás

Később az is kiderült, hogy az 50 éves futballsztár aznap mindössze hajszál híján kerülte el, hogy május óta először szembe kerüljön elhidegült fiával, Brooklyn Beckhammel, miután mindketten ugyanabban a szállodában jártak. David Beckham Lays chips reklámfilmforgatása miatt érkezett Los Angelesbe vasárnap késő este. Majd másnap az egykori angol válogatott csapatkapitány már korán reggel elhagyta a hotelt, hogy minél hamarabb odaérjen a forgatási helyszínre, Santa Monicába. Fia, Brooklyn Beckham pedig alig pár órával később érkezett ugyanabba a szállodába, hogy reggelizzen és az ottani medence mellett töltse a napot, miután előtte való este hajnalig bulizott keresztapja, Sir Elton John Oscar-partiján feleségével, Nicola Peltz-cel. A volt futballista barátja szerint Sir David Beckhamnek akkor fogalma sem volt arról, hogy fia, Brooklyn Beckham is ott tartózkodott a szállodában, ahol ő szállt meg, csak később értesült erről.