David Beckham összetört: Perceken múlt, hogy találkozzon fiával, Brooklynnal

A korábbi futball sztárt összetörten kapták lencsevégre Los Angeles egyik éttermében. David Beckhamnek perceken múlott, hogy találkozzon az elidegenedett fiával, Brooklyn Beckhammel.
David Beckhamet szerdán lencsevégre kapták, ahogy egyedül, búskomoran, összetörten ült Los Angelesben a Fat Sal's étteremben. A szendvicsbár nem messze található fia 12 millió font értékű Beverly Hills-i kastélyától. Egy bennfentes forrás azt nyilatkozta a DailyMailnek a majdnem találkozásról, hogy a futballista szomorú volt az elmaradt találkozó miatt.
Bár David nem tudta, pontosan hol van Brooklyn, azt viszont tudta, hogy ugyanabban a városban van, így természetesen szomorú volt, hogy végül nem találkoztak.
Később az is kiderült, hogy az 50 éves futballsztár aznap mindössze hajszál híján kerülte el, hogy május óta először szembe kerüljön elhidegült fiával, Brooklyn Beckhammel, miután mindketten ugyanabban a szállodában jártak. David Beckham Lays chips reklámfilmforgatása miatt érkezett Los Angelesbe vasárnap késő este. Majd másnap az egykori angol válogatott csapatkapitány már korán reggel elhagyta a hotelt, hogy minél hamarabb odaérjen a forgatási helyszínre, Santa Monicába. Fia, Brooklyn Beckham pedig alig pár órával később érkezett ugyanabba a szállodába, hogy reggelizzen és az ottani medence mellett töltse a napot, miután előtte való este hajnalig bulizott keresztapja, Sir Elton John Oscar-partiján feleségével, Nicola Peltz-cel. A volt futballista barátja szerint Sir David Beckhamnek akkor fogalma sem volt arról, hogy fia, Brooklyn Beckham is ott tartózkodott a szállodában, ahol ő szállt meg, csak később értesült erről.
Az utóbbi hónapokban a Beckham családi viszálytól volt hangos a sajtó. Brooklyn Beckham nyilatkozata óta pedig egyértelművé vált, hogy súlyos probléma húzódik a Beckham szülők és legidősebb fiúk között. A 27 éves séf pár éve Los Angelesbe költözött feleségével, Nicola Peltz-cel, amíg a szülők továbbra is Angliában töltik mindennapjaikat. Ez a hatalmas távolság pedig önmagában is megnehezíti a két fél közötti kapcsolattartást. A helyzetet pedig tovább nehezíti a tény, hogy Brooklyn Beckham jogi csapatán keresztül megüzente szüleinek, hogy a jövőben kizárólag az ügyvédeken keresztül kommunikáljanak egymással. A mostani esetből pedig egyértelműen látszik, hogy nem enyhül a feszültség és a két fél továbbra is kerüli egymás társaságát.
