Beckham-botrány: David Beckham is megszólalt, ezt mondta a fiával kapcsolatban

Áll a bál a Beckham-család háza táján. Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozata után most apja, Sir David Beckham, is megszólalt és kifejtette a véleményét fia kirohanásáról.

A Beckham-család tagjai között nem csillapodnak a kedélyek

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

A Beckham-botrány folytatódik: David Beckham is megszólalt

Egy nap telt el azóta, hogy Brooklyn Beckham egy több oldalas nyilatkozatban kifejtette véleményét családjáról és arról, hogy milyen megpróbáltatásokon kellett keresztülmenniük a feleségével együtt az elmúlt években. A legidősebb Beckham-fiú kendőzetlen őszinteséggel avatta be a világot a család legrejtettebb titkaiba, úgy, hogy közben sárba tiporta szüleit. Éppen ezért sem volt meglepő, hogy David Beckham nem sokáig bírt csendben maradni. A volt futballista kedden a CNBC pénzügyi műsorában, a Squawk Boxban, adott interjút, amikor is kifejtette véleményét fia tettéről:

Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről... A jó és a rossz oldaláról egyaránt. Amit a gyerekek manapság elérhetnek, az veszélyes lehet. De személyes tapasztalatom szerint, különösen a saját gyerekeim esetében, ha helyesen használják, akkor nincs vele gond.

Majd hozzátette, hogy szerette volna azt tanítani a gyerekeinek, hogy használják ki az online tér előnyeit, de előfordul, hogy a gyerekek hibáznak.

Hibáznak, de a gyerekeknek joguk van hibázni. Így tanulnak. Ezt próbálom megtanítani a gyerekeimnek, hogy néha hagyni kell őket hibázni.

David Beckham is megszólalt és kifejtette a véleményét fia kirohanásáról

(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Egy esküvői vendég is megszólalt

De nem ő volt az egyetlen, aki reagált a családi drámára. Egy esküvői vendég megerősítette Brooklyn Beckham állítását, miszerint édesanyja, Victoria Beckham „nem megfelelő módon” táncolt vele az esküvőjén. A legidősebb Beckham-fiú szerint ugyanis a családtagok közti feszültség még az esküvőjükön kezdődött, amikor is édesanyja, Victoria Beckham, elvette az első tánc lehetőségét a feleségétől, Nicola Peltztől. Majd miután Nicola könnyekkel küszködve elvonult, Victoria Beckham illetlen módon táncolt fiával, ami állítólag Brooklyn életének egyik legkellemetlenebb pillanata volt. Az egyik esküvői vendég, Stavros Agapiou, pedig most megerősítette ezt az állítást. A férfi állítólag tanúja volt Victoria „nem megfelelő” táncának és ezt Instagram oldalán le is írta.

Ott voltam, és ő tényleg ezt tette, a férfi igazat mond.

Majd ez a hozzászólás törölve lett, és Stavros helyette csak ezt írta: