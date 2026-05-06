Hatalmas a balhé a Kihívóknál: az Exatlon Bajnokai letarolták a kékeket

A sport-reality utolsó csapat hetében járunk, jövő héten már az egyéni szakasz jön. Ezért nagyon nem mindegy, hogy az Exatlon 2026 versenyzői milyen mentális állapotban fejezik be ezt a hetet. A hétfői pazar győzelem után kedden letarolták a Bajnokok a dupla létszámú kékeket, amivel hatalmas lélektani előnyhöz jutottak. A Kihívók totálisan szétestek, mindenki a másikat hibáztatja, elképesztő balhé kerekedett a csapaton belül.
Múlt héten két csapattársuktól is búcsút kellett venniük a pirosaknak. Először Halász Jázmin Exatlonjának lett vége, majd attól a Kenderesi Hópihe Tomitól vettek könnyes búcsút, aki elképesztő átalakuláson ment keresztül a műsorban. Kérdés volt, hogy a dupla kiesés gyengíti-e majd négy főre apadt csapatot, vagy már csak miattuk is, fölszívják magukat az egyéni szakasz előtt. De már hétfőn bebizonyították, hogy miért is ők a Bajnokok, nyoma sem volt az előző hetek hullámzó teljesítményének, úgy megtáltosodtak, hogy a kékek még se sem melegedtek, már ki is kaptak. Így az Ekler Luca, Karvalics Eszter, Valkusz Máté és Lencse Laci alkotta pirosak nemcsak a luxusoldalon fejezhetik be majd az Exatlon Hungary 2026-ot, de hosszú hetek után videóhívásban láthatták, hallhatták szerelmüket, családjaikat, amitől még inkább megtáltosodtak. Magabiztosan álltak a végjáték első fordulójához és ez a magabiztosság, a fókusz végig velük is maradt, alig engedtek pontot szerezni a Kihívóknak. A győztes pontot újra Ekler Luca húzta be, Sótonyi Borókának esélyt sem hagyott a győzelemre.
Az újabb megalázó vereség padlóra küldte a kékeket, ahol az elmúlt héten kezdődő klikkesedés megállíthatatlan. A már biztosan párbajozó Komsa Niki, akire eddig is gyűlöletcunami zúdult, most is hergeli a csapatot, egymás ellen. Csóri Dorkát sikerült is a bűvkörébe vonni, ketten álltak bele a többiekbe, de most nem maradt el a válasz. Ugyanis mindenki kiakadt, hogy Niki és Dorka nem szurkoltak a medáljátékot nyerő Borókának, sőt, és nem is gratuláltak neki.
„Dorka, te úgy, mint Niki, oda se néztél a medáljátékon a TOP 3-nál, nálad ezek a dolgok, meg a hullámvölgyek egyre nagyobbak!”
- mondta többiek nevében is Horváth Roli, aki azt is kifejtette, hogy azért nem lepődött meg a végjáték eredményén, mert a csapat teljesítményére rányomta a bélyegét a csapaton belül egyre nyomasztóbb konfliktus.
