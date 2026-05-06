Hoppá! Balázs Andrea visszautasította George Clooney lánykérését! „Akkor hibáztam, hogy nem mondtam neked igent”

Balázs Andrea is felköszöntötte nemrég George Clooney-t. A színész születésnapja alkalmából egy igen erős hangvételű, humorral fűszerezett bejegyzést szegezett Clooney felé, amelyben ezúttal magyarázatot is adott arra, miért utasította el a lánykérést.
Május 6-án ünnepli George Clooney a születésnapját. A sármos színészért a mai napi nők milliói rajonganak, a tábort pedig Balázs Andrea színésznő is erősíti. A jeles nap alkalmából egy igen különleges bejegyzéssel köszöntötte fel a hollywoodi sármőrt.
Balázs Andiról köztudott, hogy imád poénkodni, és humorral kezelni mindent, amit csak lehet, ezt pedig rengetegen szeretik a színésznőben. Most is humorral fűszerezve köszöntötte fel a színészt, egy elképesztő történetet kreálva eközben, a követői pedig egyszerűen imádják a színésznő bejegyzését.
Drága Dzsorzs! Mivel mindenhol letiltottál és végzést is intéztél, hogy ne tudjak a közeledbe menni, így kénytelen vagyok itt és így felköszönteni téged. Tudom, nem volt szép belekarcolni a jachtodba, hogy »Forever Love Dzsorzs!«, és mezítelen testemmel lenyomatokat készíteni a fedélzetre, de annyira szerettelek
- kezdte a köszöntést a színésznő, majd hozzátette, eleinte ugyan minden rendben ment, és a színész még a kezét is megkérte, a kapcsolatuk azonban nem folytatódhatott, ugyanis Andi kénytelen volt visszautasítani a páratlan lehetőséget.
„Akkor hibáztam, hogy nem mondtam neked igent. Nem mondtam igent, mert azt hittem, csak a pénzem kell neked, mert akkor jött meg az utalás a kártyámra a színháztól” - folytatta, majd “enyhe” haragját is kifejezte a színész felé, aki Andi helyett végül mást választott feleségének.
Én mégis felköszöntelek, mert még mindig ég bennem a tűz irántad. Boldog születésnapot, Dzsorzsom!
- zárta a köszöntőt a színésznő.
A jópofa köszöntést egyébként minden évben megejti Andi: egy rajongó meg is jegyezte, hogy már nagyon várta, idén mivel rukkol elő. Mi azért titkon reménykedünk, hogy egy napon a köszöntése eljut a sármos színészhez is: ki tudja, talán még egy filmes kollaboráció is születhetne belőle!
