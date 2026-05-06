Nehogy megidd! Nagy a baj ezzel a tejjel, azonnal visszahívták

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítése. A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, már gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Hatóság nyomonköveti.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
· Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%
· Kiszerelés: 1 L
· Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026
· Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o
· Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.
Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
