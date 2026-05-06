KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Frida, Ivett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nehogy megidd! Nagy a baj ezzel a tejjel, azonnal visszahívták

tej
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 06. 13:05
nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságtermékvisszahívás
Már megtették a szükséges lépéseket.
Bors
A szerző cikkei

A Kifli.hu Shop Kft. Miil UHT tej 1,5% 1 L termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel lejárt minőségmegőrzési idejű termék került értékesítése. A Kifli.hu Shop Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) együttműködve, már gondoskodott az érintett tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a Hatóság nyomonköveti.

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a tejet. Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Azonnali hatállyal visszahívták ezt a tejet

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

·         Termék megnevezése: Miil UHT tej 1,5%

·         Kiszerelés: 1 L

·         Minőségmegőrzési idő: 14.03.2026

·         Forgalmazó: Velká Pecka s.r.o

·         Magyar forgalmazó: Kifli.hu Shop Kft.

 Termékvisszahívás oka: Lejárt minőségmegőrzési idejű termék értékesítése

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, aki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu