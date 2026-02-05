Brooklyn Beckham újabb csapást mért apjára, David Beckhamre

Folytatódik a Beckham családi dráma. Brooklyn Beckham eltüntette azt a tetoválását, amelyet édesapjának, David Beckhamnek szentelt.

Brooklyn Beckham ezúttal apjának, David Beckhamnek szánt tetoválását tüntette el a karjáról

Fotó: Doug Peters / Northfoto

Mit tudunk eddig a Beckham családi botrányról? Brooklyn Beckham Instagram oldalán több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben

Instagram oldalán több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben A konfliktus az esküvőjén robbant ki először

A legidősebb Beckham fiú szerint édesanyja szabotálta Nicola Peltz esküvői ruháját és az ifjú pár első közös táncát is

esküvői ruháját és az ifjú pár első közös táncát is A nyilatkozatban kijelentette, hogy nem szeretne kibékülni családjával

David Beckham egy nappal később reagált fia nyilatkozatára, úgy véli a gyerekek olykor hibáznak

egy nappal később reagált fia nyilatkozatára, úgy véli a gyerekek olykor hibáznak Nicola Peltz apja, Nelson is megszólalt a Beckham családi botránnyal kapcsolatban

apja, is megszólalt a Beckham családi botránnyal kapcsolatban Brooklyn Beckham korábban már eltávolíttatta Victoria Beckham-nek szánt tetoválását, most apjáé következett.

Brooklyn Beckham újabb csapást mért apjára, David Beckham-re

Brooklyn Beckham még a sokkoló nyilatkozata után is tud fájdalmat okozni családjának. A legidősebb Beckham fiú ezúttal David Beckhamre mért csapást azzal, hogy eltüntette 'DAD', vagyis 'APA' feliratú tetoválását, amely alatt a 'Love you Bust' vagyis 'Szeretlek, Bust' felirat volt olvasható. (Ez volt David Beckham elsőszülött fiának beceneve) A The SUN által közzétett képek szerint azonban jól látható, hogy Brooklyn Beckham teljesen átterveztette tetoválását, így most csak három nonfiguratív forma látható a felirat helyett. Egy megbízható forrás azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban:

Azt akarta, hogy eltűnjön. Annyi fájdalom és szenvedés van az ő oldalán, hogy nem lenne őszinte, ha ilyen tisztelgést tartana fenn a testén.

Brooklyn Beckham anyjával is ugyanezt tette

De nem ez volt az első alkalom, hogy a testéről is megpróbálta eltüntetni családja nyomait. Korábban anyjának, Victoria Beckhamnek, szánt 'mama's boy' feliratú tetoválását is eltávolíttatta a mellkasáról. A korábban egyértelmű üzenetet hordozó minta, ma már alig felismerhető, mivel új motívumokkal fedte le azt is. A család egyik barátja erre annyit mondott, hogy: