Brooklyn Beckham újabb csapást mért apjára, David Beckhamre

Folytatódik a Beckham családi dráma. Brooklyn Beckham eltüntette azt a tetoválását, amelyet édesapjának, David Beckhamnek szentelt.
Brooklyn Beckham még a sokkoló nyilatkozata után is tud fájdalmat okozni családjának. A legidősebb Beckham fiú ezúttal David Beckhamre mért csapást azzal, hogy eltüntette 'DAD', vagyis 'APA' feliratú tetoválását, amely alatt a 'Love you Bust' vagyis 'Szeretlek, Bust' felirat volt olvasható. (Ez volt David Beckham elsőszülött fiának beceneve) A The SUN által közzétett képek szerint azonban jól látható, hogy Brooklyn Beckham teljesen átterveztette tetoválását, így most csak három nonfiguratív forma látható a felirat helyett. Egy megbízható forrás azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban:
Azt akarta, hogy eltűnjön. Annyi fájdalom és szenvedés van az ő oldalán, hogy nem lenne őszinte, ha ilyen tisztelgést tartana fenn a testén.
De nem ez volt az első alkalom, hogy a testéről is megpróbálta eltüntetni családja nyomait. Korábban anyjának, Victoria Beckhamnek, szánt 'mama's boy' feliratú tetoválását is eltávolíttatta a mellkasáról. A korábban egyértelmű üzenetet hordozó minta, ma már alig felismerhető, mivel új motívumokkal fedte le azt is. A család egyik barátja erre annyit mondott, hogy:
Látni, ahogy Brooklyn eltakarja Victoria tetoválását, és most azt is, amit az apjának csináltatott, nagyon kegyetlennek tűnik. Olyan, mintha sót szórna a sebekre.
A legidősebb Beckham fiú korábbi nyilatkozatában ugyan leírta, hogy nem kíván kibékülni családjával. De a rajongók akkor még reménykedtek, hogy ez idővel változni fog és csak egy gyerekes kirohanás az egész. A mostani tetoválás eltüntetések azonban egyre inkább arra engednek következtetni, hogy itt valóban nincs esély a békülésre. Többen úgy vélik Brooklyn Beckham ezekkel a tetteivel azt próbálja jelezni, hogy végleg maga mögött akarja hagyni a múltat. Még akkor is, ha ezzel komoly sebeket ejt családján.
