"Szeretünk" - Megtört a jég! Békülne fiával David és Victoria Beckham?

Brooklyn Beckham a mai napig ünnepli a 27. születésnapját, ebből az alkalomból pedig a szülei, Victoria és David Beckham egy Instagram-sztoriban köszöntötték fel a fiukat. De vajon megtörhet a jég? Kibékülhet szüleivel a legidősebb fiú?

Brooklyn Beckham ma ünnepli a 27. születésnapját / Fotó: Richard Goldschmidt / Northfoto

Változás jöhet a Beckham család életébe

A PEOPLE szúrta ki az Instagramon közzétett születésnapi jókívánságokat, amiket Victoria és David Beckham fogalmaztak meg, a fiuk születésnapja alkalmából.

Szeretünk

– írták az üzenetben.

A születésnapi köszöntés azután robbant, miután nemrég fény derült a Beckham család botrányaira. Többek közt arra, hogy Brooklyn miért döntött úgy, hogy megszakítja a szüleivel a kapcsolatot. Hatalmas felháborodást váltott ki az is, amikor kiderült, hogy letiltotta a szüleit a közösségi médiában. Ezután viszont Brooklyn nyilatkozatot tett közzé, amiben részletezte a sérelmeit, és többek közt azt is elárulta, hogy az anyja nem megfelelően viselkedett az esküvőjén. A rajongótábor ekkor két részre oszlott: sokan úgy gondolják, Brooklyn felesége, Nicola Peltz Beckham okozta a feszültséget, mások pedig Victoria kegyetlenségét és féltékenységét vélték felfedezni.

Most, hogy Brooklyn Peltz Beckham a 27. születésnapját ünnepli, lehet, hogy Victoria és David úgy érzik, itt az ideje a békülésnek.

Úgy néz ki, Victoria Beckham jelenleg minden sérelmet félretett: a Spice Girls egykori énekesnője az Instagram-sztorijában két régi fotót osztott meg. Az elsőn ő és David pózolnak egy medencében, miközben a fiatal Brooklyn ragyogó mosollyal fordul a kamera felé.

Forrás: Victoria Beckham Instagram

A második, fekete-fehér képen a kicsit idősebb Brooklyn látható az édesanyja karjai közt lógva, és amihez Victoria azt írta:

Boldog 27. születésnapot Broolyn! Nagyon szeretlek!

David Beckham is két, hasonló születésnapi üzenetet osztott meg Brooklyn számára.

A család egyébként azóta sem kommentálta nyilvánosan Brooklyn nyilatkozatát. A januárban közzétett Instagram-sztorikban Brooklyn azzal vádolta a szüleit, hogy megpróbálták tönkretenni az ő és felesége, Nicola Peltz Beckham kapcsolatát és számtalan hazugságot terjesztettek. Akkor Brooklyn úgy fogalmazott, egyáltalán nem szeretne kibékülni a szüleivel, azonban a nosztalgikus képek talán más hatással lesznek rá. Egy bennfentes szerint ugyanis elképzelhetetlen, hogy ne akarjon újra beszélni velük.