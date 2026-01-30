David Beckham volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek

Miután nyíltan Brooklyn Beckham oldalára állt, Rebecca Loos újabb csapást mért a Beckham családra. David Beckham állítólagos volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek.

David Beckham volt szeretője nyilvánosan bírálta Victora Beckhamet (Fotó: Denis Guignebourg/Bestimage/Northfoto)

Mi történt eddig a Beckham családi botrányban? Brooklyn Beckham több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg a szüleivel szemben.

több oldalas nyilatkozatot adott ki, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg a szüleivel szemben. Azt állítja, a szülei folyamatosan manipulálták a sajtót és teljes mértékben elutasították a feleségét.

A családon belüli konfliktus Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén robbant ki először.

esküvőjén robbant ki először. A volt futballista reagált fia nyilatkozatára, véleménye szerint a gyerekek olykor hibáznak.

Brooklyn Beckham nem hajlandó kibékülni a szüleivel.

nem hajlandó kibékülni a szüleivel. David Beckham állítólagos volt szeretője Brooklyn pártjára állt, most pedig nyíltan bírálta Victoria Beckhamet.

David Beckham volt szeretője beszólt Victoria Beckhamnek

Rebecca Loos a The Beckham Feud: Truth and Lies című dokumentumfilmben keményen nekiment Victoria Beckhamnek, azt állítva, hogy fiuk, Brooklyn Beckham nyilatkozata megerősíti azt, amit ő 22 évvel ezelőtt mondott'. A dokumentumfilm, amely a család hirtelen kirobbant botrányáról szól, vasárnaptól lesz látható a Channel 4 csatornán. David Beckham állítólagos volt szeretője szerint Victoria Beckham viselkedése az esküvőn egyértelműen helytelen volt. Úgy fogalmazott, hogy egy anya, aki figyel a környezetére, felismeri, mikor kell hátralépnie. Véleménye szerint Victoriának át kellett volna adnia a pillanatot Nicola Peltznek, hiszen az esküvő elsősorban a menyasszonyról és a vőlegényről szól.

Hogy ez tőle vagy Marc Anthony-tól származott-e, nem lényeges, mert ez mások érzéseinek figyelmen kívül hagyását jelzi. Szerintem bármelyik másik anya felismerte volna a helyzet kényességét, és valószínűleg azt mondta volna: Köszönöm a bókot, de a legszebb nő a teremben Nicola. Nicola, kérlek, vedd át ezt a táncot.

Rebecca Loos, a volt futballista egykori asszisztense azt állítja, hogy viszonya volt David Beckhammel (Fotó: KGC-03/Northfoto)

Rebecca Loos David Beckhamet is bírálta

David Beckham állítólagos volt szeretője az egykori futballistát sem kímélte nyilatkozatában. Véleménye szerint, ha az anya nem méri fel a helyzetet, hogy mikor kell háttérbe vonulnia, mert éppen mondjuk sokat ivott, akkor az apának kötelező közbelépnie és megoldani a kialakult problémát.