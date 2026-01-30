David Beckham volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek

Miután nyíltan Brooklyn Beckham oldalára állt, Rebecca Loos újabb csapást mért a Beckham családra. David Beckham állítólagos volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek.
Rebecca Loos a The Beckham Feud: Truth and Lies című dokumentumfilmben keményen nekiment Victoria Beckhamnek, azt állítva, hogy fiuk, Brooklyn Beckham nyilatkozata megerősíti azt, amit ő 22 évvel ezelőtt mondott'. A dokumentumfilm, amely a család hirtelen kirobbant botrányáról szól, vasárnaptól lesz látható a Channel 4 csatornán. David Beckham állítólagos volt szeretője szerint Victoria Beckham viselkedése az esküvőn egyértelműen helytelen volt. Úgy fogalmazott, hogy egy anya, aki figyel a környezetére, felismeri, mikor kell hátralépnie. Véleménye szerint Victoriának át kellett volna adnia a pillanatot Nicola Peltznek, hiszen az esküvő elsősorban a menyasszonyról és a vőlegényről szól.
Hogy ez tőle vagy Marc Anthony-tól származott-e, nem lényeges, mert ez mások érzéseinek figyelmen kívül hagyását jelzi. Szerintem bármelyik másik anya felismerte volna a helyzet kényességét, és valószínűleg azt mondta volna: Köszönöm a bókot, de a legszebb nő a teremben Nicola. Nicola, kérlek, vedd át ezt a táncot.
David Beckham állítólagos volt szeretője az egykori futballistát sem kímélte nyilatkozatában. Véleménye szerint, ha az anya nem méri fel a helyzetet, hogy mikor kell háttérbe vonulnia, mert éppen mondjuk sokat ivott, akkor az apának kötelező közbelépnie és megoldani a kialakult problémát.
Vagy ha az anya túl sokat ivott volna, és nem tudta volna felmérni a helyzetet, akkor talán az apa közbelépett volna, megragadta volna Nicola-t, megpörgeti, majd partnert cserél, hogy ő táncolhasson.
Rebecca Loos arra is kitért, hogy szerinte Brooklyn Beckham nyilatkozata igazolja azokat az állításokat, amelyeket ő már évekkel ezelőtt megfogalmazott a Beckham család belső dinamikájáról. Véleménye szerint a hírnév és az imázs gyakran felülírja az érzelmi határokat, ami hosszú távon súlyos károkat okozhat a családi kapcsolatokban, ahogy az most meg is történt.
Egy nagyon kis mértékben ez természetesen igazolja azt, amit 22 évvel ezelőtt mondtam és nyilvánosságra hoztam. Brooklyn alapvetően megerősíti a hamis kapcsolatokat, a PR értékét, a támogatói szerződések fontosságát minden más felett, és hogy minden a Beckham márkára koncentrálódik, és csak ez számít.
