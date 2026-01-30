Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
David Beckham volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 14:45
Rebecca Loos újabb csapást mért a Beckham családra. David Beckham állítólagos volt szeretője nyilvánosan bírálta Victoria Beckhamet anyai szerepében.
Fekete Ágnes
Miután nyíltan Brooklyn Beckham oldalára állt, Rebecca Loos újabb csapást mért a Beckham családra. David Beckham állítólagos volt szeretője durván beszólt Victoria Beckhamnek

David Beckham volt szeretője nyilvánosan bírálta Victora Beckham-et
David Beckham volt szeretője nyilvánosan bírálta Victora Beckhamet (Fotó: Denis Guignebourg/Bestimage/Northfoto)

Mi történt eddig a Beckham családi botrányban?

 

David Beckham volt szeretője beszólt Victoria Beckhamnek

Rebecca Loos a The Beckham Feud: Truth and Lies című dokumentumfilmben keményen nekiment Victoria Beckhamnek, azt állítva, hogy fiuk, Brooklyn Beckham nyilatkozata megerősíti azt, amit ő 22 évvel ezelőtt mondott'. A dokumentumfilm, amely a család hirtelen kirobbant botrányáról szól, vasárnaptól lesz látható a Channel 4 csatornán. David Beckham állítólagos volt szeretője szerint Victoria Beckham viselkedése az esküvőn egyértelműen helytelen volt. Úgy fogalmazott, hogy egy anya, aki figyel a környezetére, felismeri, mikor kell hátralépnie. Véleménye szerint Victoriának át kellett volna adnia a pillanatot Nicola Peltznek, hiszen az esküvő elsősorban a menyasszonyról és a vőlegényről szól.

Hogy ez tőle vagy Marc Anthony-tól származott-e, nem lényeges, mert ez mások érzéseinek figyelmen kívül hagyását jelzi. Szerintem bármelyik másik anya felismerte volna a helyzet kényességét, és valószínűleg azt mondta volna: Köszönöm a bókot, de a legszebb nő a teremben Nicola. Nicola, kérlek, vedd át ezt a táncot.

Rebecca Loos, a volt futballista egykori asszisztense, azt állítja, hogy viszonya volt David Beckham-mel
Rebecca Loos, a volt futballista egykori asszisztense azt állítja, hogy viszonya volt David Beckhammel (Fotó: KGC-03/Northfoto)

Rebecca Loos David Beckhamet is bírálta

David Beckham állítólagos volt szeretője az egykori futballistát sem kímélte nyilatkozatában. Véleménye szerint, ha az anya nem méri fel a helyzetet, hogy mikor kell háttérbe vonulnia, mert éppen mondjuk sokat ivott, akkor az apának kötelező közbelépnie és megoldani a kialakult problémát.

Vagy ha az anya túl sokat ivott volna, és nem tudta volna felmérni a helyzetet, akkor talán az apa közbelépett volna, megragadta volna Nicola-t, megpörgeti, majd partnert cserél, hogy ő táncolhasson.

Brooklyn Beckham nem hajlandó kibékülni a szüleivel
Brooklyn Beckham nem hajlandó kibékülni a szüleivel (Fotó: PA/Northfoto)

Rebecca Loos betámadta a Beckham márkát is

Rebecca Loos arra is kitért, hogy szerinte Brooklyn Beckham nyilatkozata igazolja azokat az állításokat, amelyeket ő már évekkel ezelőtt megfogalmazott a Beckham család belső dinamikájáról. Véleménye szerint a hírnév és az imázs gyakran felülírja az érzelmi határokat, ami hosszú távon súlyos károkat okozhat a családi kapcsolatokban, ahogy az most meg is történt.

Egy nagyon kis mértékben ez természetesen igazolja azt, amit 22 évvel ezelőtt mondtam és nyilvánosságra hoztam. Brooklyn alapvetően megerősíti a hamis kapcsolatokat, a PR értékét, a támogatói szerződések fontosságát minden más felett, és hogy minden a Beckham márkára koncentrálódik, és csak ez számít.

 

 

