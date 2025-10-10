Nicole Kidman a válásról: „Már voltam hasonló helyzetben, tudom, hogyan kell végigmenni rajta!”

Nicole Kidman az elmúlt hetekben őszintén mesélt arról, hogyan éli meg a Keith Urbantól való válását, és milyen belső erőt merít a múlt fájdalmas tapasztalataiból. A színésznő, aki sosem rejtette véka alá érzéseit, most azt hangsúlyozza, hogy a gyógyulás ott kezdődik, ahol hajlandóak vagyunk szembenézni a sebeinkkel.

Nicole Kidman gyermekei javarészt az édesanyjukkal lesznek a válás után

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nicole Kidman először szólalt meg a szakítás óta

Az 58 éves Oscar-díjas színésznő a Harper's Bazaar magazinnak adott interjúban, a Clé de Peau Beauté globális nagyköveteként beszélt a jelenlegi szépségápolási rutinjáról. Az interjúban, amely Nicole Kidman válásának híre után jelent meg, az Oscar-díjas színésznő az öregedésről és az évek során megszerzett bölcsességéről beszélt:

Ahogy öregszem, szeretném megosztani és átadni azokat a dolgokat, amelyeket megtanultam. Sokat láttam, sokat tapasztaltam és sokat túléltem. Szeretném átadni egy részét annak a tudásnak, bölcsességnek és mindannak, amit megtanultam.

Nicole Kidman 2025-ben már tudja kezelni a válás okozta fájdalmat, legalábbis azt állítja

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nicole Kidman már volt hasonló helyzetben

Nicole Kidman bevallotta, hogy az évek során szerzett élettapasztalatok adnak neki erőt a nehéz időszakok átvészeléséhez. Úgy véli, hogy a valódi gyógyulás nem a fájdalom elnyomásával, hanem az érzések tudatos megélésével kezdődik. Az Oscar-díjas színésznő arról is beszélt, hogy időnként magunkat is törékenynek érezzük, de ha türelemmel, apró lépésekben haladunk, és megadjuk magunknak az időt, minden sebből fel lehet épülni:

Érezni fogod. Nem fogod tudni elnyomni. Érezni fogod, és néha leküzdhetetlennek fog tűnni. Úgy fogod érezni, hogy összetörtél, de ha óvatosan és lassan haladsz előre - és ez nagyon sok időt vehet igénybe -, akkor elmúlik.

Nicole Kidman szerint az öregedés nem gyengít, hanem épp ellenkezőleg. Megtanít arra, hogy az élet hullámvölgyeit is méltósággal tudjuk kezelni:

Már voltam hasonló helyzetben, tudom, hogyan kell végigmenni rajta.

Egyes források szerint Keith Urban már tovább is lépett a gitárosával, Maggie Baugh-val

Fotó: Amy E. Price/imageSPACE/MediaPunch / Northfoto

Nicole Kidman válása

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek a válás mellett. A válópert 2025. szeptember 30-án nyújtotta be a színésznő 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva. Bennfentesek szerint azonban már a nyár folyamán különváltak. Állítólag Keith Urban elköltözött otthonról és egyes források szerint már tovább is lépett egy másik nővel, a gitárosával, Maggie Baugh-val. A válási dokumentumok alapján a gyermekek felügyeleti jogában már megegyeztek, egyedül a vagyonmegosztás van még hátra.