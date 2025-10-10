Nicole Kidman a válásról: „Már voltam hasonló helyzetben, tudom, hogyan kell végigmenni rajta!”

Nicole Kidman az elmúlt hetekben őszintén mesélt arról, hogyan éli meg a Keith Urbantól való válását, és milyen belső erőt merít a múlt fájdalmas tapasztalataiból. A színésznő, aki sosem rejtette véka alá érzéseit, most azt hangsúlyozza, hogy a gyógyulás ott kezdődik, ahol hajlandóak vagyunk szembenézni a sebeinkkel.
Az 58 éves Oscar-díjas színésznő a Harper's Bazaar magazinnak adott interjúban, a Clé de Peau Beauté globális nagyköveteként beszélt a jelenlegi szépségápolási rutinjáról. Az interjúban, amely Nicole Kidman válásának híre után jelent meg, az Oscar-díjas színésznő az öregedésről és az évek során megszerzett bölcsességéről beszélt:
Ahogy öregszem, szeretném megosztani és átadni azokat a dolgokat, amelyeket megtanultam. Sokat láttam, sokat tapasztaltam és sokat túléltem. Szeretném átadni egy részét annak a tudásnak, bölcsességnek és mindannak, amit megtanultam.
Nicole Kidman bevallotta, hogy az évek során szerzett élettapasztalatok adnak neki erőt a nehéz időszakok átvészeléséhez. Úgy véli, hogy a valódi gyógyulás nem a fájdalom elnyomásával, hanem az érzések tudatos megélésével kezdődik. Az Oscar-díjas színésznő arról is beszélt, hogy időnként magunkat is törékenynek érezzük, de ha türelemmel, apró lépésekben haladunk, és megadjuk magunknak az időt, minden sebből fel lehet épülni:
Érezni fogod. Nem fogod tudni elnyomni. Érezni fogod, és néha leküzdhetetlennek fog tűnni. Úgy fogod érezni, hogy összetörtél, de ha óvatosan és lassan haladsz előre - és ez nagyon sok időt vehet igénybe -, akkor elmúlik.
Nicole Kidman szerint az öregedés nem gyengít, hanem épp ellenkezőleg. Megtanít arra, hogy az élet hullámvölgyeit is méltósággal tudjuk kezelni:
Már voltam hasonló helyzetben, tudom, hogyan kell végigmenni rajta.
Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek a válás mellett. A válópert 2025. szeptember 30-án nyújtotta be a színésznő 'kibékíthetetlen ellentétekre' hivatkozva. Bennfentesek szerint azonban már a nyár folyamán különváltak. Állítólag Keith Urban elköltözött otthonról és egyes források szerint már tovább is lépett egy másik nővel, a gitárosával, Maggie Baugh-val. A válási dokumentumok alapján a gyermekek felügyeleti jogában már megegyeztek, egyedül a vagyonmegosztás van még hátra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.