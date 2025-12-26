KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Így telik Nicole Kidman karácsonya a válás után

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 26. 17:45
Idén szeptemberben ért véget a színésznő 19 éve tartó házassága. Nicole Kidman most szerettei körében, távol Hollywood zajától, Ausztráliában tölti a karácsonyt.
Fekete Ágnes
Nicole Kidman élete egyik legérzelmesebb időszakát éli. Az Oscar-díjas színésznő az idei karácsonyt már nem Keith Urban oldalán ünnepelte, hanem Ausztráliában, két lányával, Sunday Rose-zal és Faith Margarettel. Ez volt az első karácsonya a válás bejelentése óta, és minden jel arra utal, hogy a színésznő tudatosan a családra, a nyugalomra és az újrakezdésre helyezte a hangsúlyt.

Nicole Kidman lányaival tölti az idei karácsonyt szülőhazájában, Ausztráliában
(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Mit tudunk eddig Nicole Kidman válásáról?

  • Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be a válásukat, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva
  • A két híresség 19 évig volt házas, ezalatt az idő alatt két lányuk született, Sunday Rose és Faith Margaret
  • A gyerekek elsődleges felügyeleti jogát Nicole Kidman kapta, amíg Keith Urban meghatározott időt tölthet velük
  • A közös vagyon elosztásáról még nem született megállapodás, de egyelőre békésen próbálnak megegyezni
  • Ez az első karácsony, amit külön töltenek a válásuk bejelentése óta.

Nicole Kidman első karácsonya a válás után

Nicole Kidman az idei ünnepeket szülőhazájában, Ausztráliában tölti, ami különösen nagy jelentőséggel bír számára. A People magazin információi szerint a színésznő számára rendkívül fontos, hogy az első karácsonyt a válás után a lányai társaságában ünnepelhesse. Sunday Rose már 17 éves, Faith Margaret pedig 14, így a karácsony számukra is érzelmileg meghatározó volt. Nicole Kidman kifejezetten vágyott arra, hogy távol Hollywood zajától, családias környezetben élje meg ezeket a napokat.

Nicole Kidman Ausztráliában tölti a karácsonyt

Nicole Kidman karácsony napján, december 24-én egy ausztráliai ünnepi eseményen is feltűnt, ahol a fotósok azonnal kiszúrták felszabadult, természetes megjelenését. A színésznő egy világos, selymes anyagú ruhát viselt, ikonikus, göndör frizuráját pedig lazán hagyta, ami sokak szerint a régi Nicole Kidmant idézte meg. És bár a válás lezárt egy hosszú korszakot Nicole Kidman életében, az ünnepi időszak egyértelműen az újrakezdésről szól nála. A színésznő barátai szerint Kidman hálás mindazért, amije van, és optimistán tekint a jövőbe.

Nicole Kidman és Keith Urban 19 év házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják
(Fotó: OLIVIER BORDE/BESTIMAGE/Northfoto)

Nicole Kidman és Keith Urban válása

A színésznő szeptember végén jelentette be válását Keith Urbantől, akivel közel két évtizeden át alkottak egy párt. A döntést kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva hozták meg, és bár a szakítás meglepte a rajongókat, mindketten a békés különválást tartották szem előtt. Nicole Kidman kapta a gyermekeik elsődleges felügyeleti jogát, de a közös vagyonról egyelőre még nem tudtak megállapodni.

 

