Így telik Nicole Kidman karácsonya a válás után

Nicole Kidman élete egyik legérzelmesebb időszakát éli. Az Oscar-díjas színésznő az idei karácsonyt már nem Keith Urban oldalán ünnepelte, hanem Ausztráliában, két lányával, Sunday Rose-zal és Faith Margarettel. Ez volt az első karácsonya a válás bejelentése óta, és minden jel arra utal, hogy a színésznő tudatosan a családra, a nyugalomra és az újrakezdésre helyezte a hangsúlyt.

Nicole Kidman lányaival tölti az idei karácsonyt szülőhazájában, Ausztráliában

Mit tudunk eddig Nicole Kidman válásáról? Nicole Kidman és Keith Urban 2025 szeptemberében jelentették be a válásukat, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva

2025 szeptemberében jelentették be a válásukat, hivatkozva A két híresség 19 évig volt házas, ezalatt az idő alatt két lányuk született, Sunday Rose és Faith Margaret

és A gyerekek elsődleges felügyeleti jogát Nicole Kidman kapta, amíg Keith Urban meghatározott időt tölthet velük

kapta, amíg meghatározott időt tölthet velük A közös vagyon elosztásáról még nem született megállapodás, de egyelőre békésen próbálnak megegyezni

Ez az első karácsony, amit külön töltenek a válásuk bejelentése óta.

Nicole Kidman első karácsonya a válás után

Nicole Kidman az idei ünnepeket szülőhazájában, Ausztráliában tölti, ami különösen nagy jelentőséggel bír számára. A People magazin információi szerint a színésznő számára rendkívül fontos, hogy az első karácsonyt a válás után a lányai társaságában ünnepelhesse. Sunday Rose már 17 éves, Faith Margaret pedig 14, így a karácsony számukra is érzelmileg meghatározó volt. Nicole Kidman kifejezetten vágyott arra, hogy távol Hollywood zajától, családias környezetben élje meg ezeket a napokat.

Nicole Kidman Ausztráliában tölti a karácsonyt

Nicole Kidman karácsony napján, december 24-én egy ausztráliai ünnepi eseményen is feltűnt, ahol a fotósok azonnal kiszúrták felszabadult, természetes megjelenését. A színésznő egy világos, selymes anyagú ruhát viselt, ikonikus, göndör frizuráját pedig lazán hagyta, ami sokak szerint a régi Nicole Kidmant idézte meg. És bár a válás lezárt egy hosszú korszakot Nicole Kidman életében, az ünnepi időszak egyértelműen az újrakezdésről szól nála. A színésznő barátai szerint Kidman hálás mindazért, amije van, és optimistán tekint a jövőbe.