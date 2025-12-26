Így telik Nicole Kidman karácsonya a válás után

Nicole Kidman élete egyik legérzelmesebb időszakát éli. Az Oscar-díjas színésznő az idei karácsonyt már nem Keith Urban oldalán ünnepelte, hanem Ausztráliában, két lányával, Sunday Rose-zal és Faith Margarettel. Ez volt az első karácsonya a válás bejelentése óta, és minden jel arra utal, hogy a színésznő tudatosan a családra, a nyugalomra és az újrakezdésre helyezte a hangsúlyt.
Nicole Kidman az idei ünnepeket szülőhazájában, Ausztráliában tölti, ami különösen nagy jelentőséggel bír számára. A People magazin információi szerint a színésznő számára rendkívül fontos, hogy az első karácsonyt a válás után a lányai társaságában ünnepelhesse. Sunday Rose már 17 éves, Faith Margaret pedig 14, így a karácsony számukra is érzelmileg meghatározó volt. Nicole Kidman kifejezetten vágyott arra, hogy távol Hollywood zajától, családias környezetben élje meg ezeket a napokat.
Nicole Kidman karácsony napján, december 24-én egy ausztráliai ünnepi eseményen is feltűnt, ahol a fotósok azonnal kiszúrták felszabadult, természetes megjelenését. A színésznő egy világos, selymes anyagú ruhát viselt, ikonikus, göndör frizuráját pedig lazán hagyta, ami sokak szerint a régi Nicole Kidmant idézte meg. És bár a válás lezárt egy hosszú korszakot Nicole Kidman életében, az ünnepi időszak egyértelműen az újrakezdésről szól nála. A színésznő barátai szerint Kidman hálás mindazért, amije van, és optimistán tekint a jövőbe.
A színésznő szeptember végén jelentette be válását Keith Urbantől, akivel közel két évtizeden át alkottak egy párt. A döntést kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva hozták meg, és bár a szakítás meglepte a rajongókat, mindketten a békés különválást tartották szem előtt. Nicole Kidman kapta a gyermekeik elsődleges felügyeleti jogát, de a közös vagyonról egyelőre még nem tudtak megállapodni.
