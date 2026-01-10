5 világsztár, akik egy ballépés után újrakezdték

Az újrakezdés mindig nehéz, hát még akkor, ha hollywoodi sztárként az egész világ szeme láttára bukott el valaki. Több olyan híresség is akad Los Angelesben, akinek valamilyen okból kifolyólag másodjára is teljesen a nulláról kellett felépítenie önmagát és a karrierjét ballépése után. Közülük mutatjuk most be néhányuk történetét.

Robert Downey Jr. a Marvelnek köszönheti az újrakezdést ballépése után

Fotó: Stefanie Keenan / Getty Images

Világsztárok és ballépéseik, majd az újrakezdés

A kilencvenes évek végén Robert Downey Jr. neve inkább rendőrségi jegyzőkönyvekben szerepelt, mint stáblistákon. Az alkohol- és drogfüggősége miatt Hollywood gyakorlatilag leírta őt, míg végül a Marvel stúdió adott neki egy utolsó esélyt. Tony Stark szerepe nemcsak a karrierjét, hanem a megítélését is helyreállította: ma az egyik legmegbízhatóbb és legjobban fizetett sztár.

Winona Ryder

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A kétezres évek elején egyik napról a másikra tűnt el a reflektorfényből a múlt októberben már az 54. születésnapját ünneplő Winona Ryder, miután bolti lopáson kapták. A nyilvános megszégyenülést hosszú hallgatás követte, majd évekkel később a Stranger Things hozta el számára a felemelkedést. Ma már nem botrányhős, hanem generációkat összekötő kultikus színésznő.

Brendan Fraser

Fotó: PA / Northfoto

„Szakmailag és lelkileg is újra kellett magam építeni” - fogalmazta meg többször is Brendan Fraser, aki a 2000-es évek elején még sikeres akció- és vígjátéksztár volt, majd depressziója és különböző műtétei miatt nem kapott lehetőségeket. Hosszú időre eltűnt, mígnem A bálna című filmben nyújtott alakítása Oscar-díjat nem hozott számára.

Lindsay Lohan

Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Gyereksztárként indult, majd a bulvársajtó állandó szereplőjévé vált magánéleti botrányaival. Lindsay Lohan számára a tudatos visszavonulás jelentette az újrakezdést. Az utóbbi években fokozatosan tért vissza a filmiparba, immár kontrolláltabb életmóddal tudatmódosító szerek nélkül és kevesebb nyilvánossággal.

Johnny Depp

Fotó: FACTSTORY / AFP

Nem szakmai bukás, hanem egy nyilvános és megosztó jogi csata törte meg Johnny Depp karrierjét. Az Amber Hearddel folytatott pereskedés évekre parkolópályára tette a színészt Hollywoodban, ám az ítélet után lassan ugyan, de visszanyeri szakmai mozgásterét. Újra kap filmes szerepeket és zenekarával is hívják koncertezni.

