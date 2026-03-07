Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Időjárás-jelentés: erre számíthatunk a hétvégén

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 07. 06:30
időjárásjelentésszáraz idő
Olyan sokáig vártuk a jó időt, március eddig álomszerűen alakul.

Remélhetőleg mindenki már régen elzárta a télikabátot, jó pár hónapig nem lesz rá szükség. Nem térünk vissza a télbe, március tavaszias időjárást ígér nekünk.

Így alakul az időjárás március második hetében
Így alakul az időjárás március második hetében
Illusztráció: Unsplash

Mit ígér nekünk az időjárás?

Nem lesz eső, sokat láthatjuk a napot. A sok melegtől viszont egy rövidebb szárazságra biztosan számíthatunk.

Március 7-én, szombaton kevés fátyolfelhővel egész nap sok napsütésre számíthatunk. A szél alig mozoghat, a csúcshőmérséklet pedig 15 fok körül alakul majd.

Vasárnap, Nőnap alkalmából már egy kicsit vastagodhat a felhőzet, de eső továbbra sem várható. Estétől megélénkül a DK-i szél. 14-15 fok valószínű.

Hétfőn már a délkeleti szél megerősödhet, de továbbra is száraz időre kell számítani. A hőmérő 11 és 16 fok között fog ingadozni.

Kedden napos, fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A délkeleti szél még élénk lehet. 12 és 17 fok közé melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu