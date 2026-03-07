Időjárás-jelentés: erre számíthatunk a hétvégén

Remélhetőleg mindenki már régen elzárta a télikabátot, jó pár hónapig nem lesz rá szükség. Nem térünk vissza a télbe, március tavaszias időjárást ígér nekünk.
Nem lesz eső, sokat láthatjuk a napot. A sok melegtől viszont egy rövidebb szárazságra biztosan számíthatunk.
Március 7-én, szombaton kevés fátyolfelhővel egész nap sok napsütésre számíthatunk. A szél alig mozoghat, a csúcshőmérséklet pedig 15 fok körül alakul majd.
Vasárnap, Nőnap alkalmából már egy kicsit vastagodhat a felhőzet, de eső továbbra sem várható. Estétől megélénkül a DK-i szél. 14-15 fok valószínű.
Hétfőn már a délkeleti szél megerősödhet, de továbbra is száraz időre kell számítani. A hőmérő 11 és 16 fok között fog ingadozni.
Kedden napos, fátyolfelhős, száraz időre van kilátás. A délkeleti szél még élénk lehet. 12 és 17 fok közé melegszik a levegő – írja a köpönyeg.hu.
