Asztalosból hollywoodi sztár: te tudod, mi volt a híres színészek eredeti szakmája? Kvíz

Több hollywoodi sztárnak is civil szakmája volt, mielőtt híres lett.

Brad Pitt, Harrison Ford és Demi Moore is polgári munkával kereste a kenyerét a rivaldafény előtt.

Töltsd ki a kvízt és tudd meg, mennyire ismered a világsztárok múltját!

Asztalos, pincér, netán ügyvéd? A hollywoodi világsztárok nem a mozivásznon kezdték a pályafutásukat, sokan közülük civil munkákat végeztek, mielőtt felfedezték őket. Kvízünkből most kiderítheted, mennyire ismered valójában a kedvenc hírességeidet! Tudod például, milyen munkakörben dolgozott eredetileg Brad Pitt, Demi Moore vagy Harrison Ford? Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, igazi sztárszakértő vagy!

Kvíz: tudod mi volt ezeknek a híres színészeknek az eredeti szakmája?

Fotó: Kristin Callahan / Northfoto

Sok mai világsztár nem született bele a csillogásba, hanem keményen meg kellett dolgoznia azért, hogy befusson Hollywoodban. Volt, aki egyik pillanatról a másikra lett híres színész, mások viszont évekig dolgoztak hétköznapi munkákban, mielőtt felfedezték őket. Vajon mivel kereste a kenyerét Tom Cruise, Channing Tatum vagy Demi Moore, mielőtt berobbantak a filmiparban? Lássuk tudod-e, mi volt a következő színészek eredeti szakmája!