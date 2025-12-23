KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Asztalosból hollywoodi sztár: te tudod, mi volt a híres színészek eredeti szakmája? Kvíz

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 17:15
Rajongsz a hollywoodi filmekért és úgy gondolod, mindent tudsz a sztárok életéről? Azzal vajon tisztában vagy, mi volt egyes színészek eredeti szakmája, mielőtt híresek lettek Hollywoodban? Ha igen, ezt a kvízt neked találtuk ki!
  • Több hollywoodi sztárnak is civil szakmája volt, mielőtt híres lett.
  • Brad Pitt, Harrison Ford és Demi Moore is polgári munkával kereste a kenyerét a rivaldafény előtt.
  • Töltsd ki a kvízt és tudd meg, mennyire ismered a világsztárok múltját!

Asztalos, pincér, netán ügyvéd? A hollywoodi világsztárok nem a mozivásznon kezdték a pályafutásukat, sokan közülük civil munkákat végeztek, mielőtt felfedezték őket. Kvízünkből most kiderítheted, mennyire ismered valójában a kedvenc hírességeidet! Tudod például, milyen munkakörben dolgozott eredetileg Brad Pitt, Demi Moore vagy Harrison Ford? Ha az alábbi kérdésekre helyesen válaszolsz, gratulálunk, igazi sztárszakértő vagy! 

Kvízben szereplő kép Tom Cruise-ról
Kvíz: tudod mi volt ezeknek a híres színészeknek az eredeti szakmája?
Fotó: Kristin Callahan / Northfoto

Kvíz: te tudod, mi volt a világsztárok eredeti szakmája? 

Sok mai világsztár nem született bele a csillogásba, hanem keményen meg kellett dolgoznia azért, hogy befusson Hollywoodban. Volt, aki egyik pillanatról a másikra lett híres színész, mások viszont évekig dolgoztak hétköznapi munkákban, mielőtt felfedezték őket. Vajon mivel kereste a kenyerét Tom Cruise, Channing Tatum vagy Demi Moore, mielőtt berobbantak a filmiparban? Lássuk tudod-e, mi volt a következő színészek eredeti szakmája!

Kvíz kérdést ábrázoló kép
1 / 10
Melyik veszélyes szakmát űzte Christopher Walken mielőtt híres színész lett?

