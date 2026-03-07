Pályára sem lépett, mégis a Liverpool magyar játékosát méltatják a meccs után

Amikor már úgy tűnt, hogy Kerkez Milos helye egyre biztosabb a balhátvéd poszton, akkor jött a posztriválisa, Andy Robertson és gólt lőtt, valamint gólpasszt is adott a péntek esti Wolverhampton-Liverpool FA Kupa-mérkőzésen. Mint ismert, a Vörösök végül 3-1-re nyertek és elsőként jutottak be a legjobb nyolc csapat közé a sorozatban.
Nem gondolom, hogy bizonyítanom kellene. A szurkolók tudják, hogy mindent beleadok a Liverpoolért. Amikor pályára lépek, csak élvezni akarom a játékot
– fogalmazott a lefújás után Andy Robertson, aki a második félidő elején hozta meg az áttörést a Liverpool számára, amikor előbb gólt lőtt, majd gólpasszt adott Mohamed Szalah-nak. Nem csoda, hogy teljesítménye miatt megint a balhátvéd pozícióért folyó harcra terelődött a téma az interjú közben.
Kerkez Milos egy fantasztikus balhátvéd. A tavalyi szezonja hihetetlen volt a Bournemouthnál. Időbe telt, mire beilleszkedett
– méltatta magyar csapattársát a skót balhátvéd, majd hozzátette, egész pályafutása során voltak posztriválisai, de közben el kell fogadni azt is, hogy ő sem lesz már fiatalabb.
Arne Slot vezetőedző azt mondta a meccs után, hogy játékosai minden meccsen játszani akarnak, ami sajnos nem lehetséges.
Ma nagyon jól végezte a dolgát. Szerintem nagyon jól játszott
– mondta a BBC-nek a holland szakember a mérkőzés legjobbjának megválasztott Andy Robertsonról.
