Súlyos árat fizetett Robert Downey Jr. az új Bosszúállók filmért - Megéri a 100 millió dolláros gázsi?

Szerelemmunkát kellett visszaadnia a Marvel-univerzumban visszatérő 60 éves Oscar-díjas sztárnak. Robert Downey Jr. már hónapok óta forgatja Londonban a Bosszúállók: Ítéletnap című gigászi szuperhősfilmet, amiben a néhai Julian McMahon szerepét, Dr. Doomot alakítja a színész, miután közel egy tucat filmben tűnt fel Tony Stark vagyis Vasember szerepében. A színésznek azonban súlyos árat kellett fizetnie a visszatérésért: nemet kellett mondania Christoper Nolannek, akivel először a 2023-as Oppenheimer című életrajzi moziban dolgoztak együtt és rögtön egy Oscar-díjat hozott a színésznek a közös munka. Robert már akkor kijelentette, mindenáron szerepelni szeretne a következő Nolan rendezte filmben, ám végül a Disney miatt kimaradt a sztár az Odüsszeia stábjából.

Robert Downey Jr. kimarad az új Nolan filmből (Fotó: Jay Maidment)

Robert Downey Jr. nélkül forog az Odüsszeia

A 60 éves sztár fontos szerepet kapott volna a jelenleg is készülő filmben, egyenesen Poszeidónt, a tengerek istenét kellett volna eljátszania. Az ókori szuperprodukció szintén Európában forog - ahogy a Bosszúállók is - és a színésznek csupán néhány napot kellett volna forgatni. A Disney azonban igen vaskos szerződést kötött a színésszel, a pletykák szerint akár 100 millió dollárt is kaphatott a Marvel-univerzumhoz való visszatérésért. A sztár azonban tényleg szeretett volna ennek az összegnek a töredékéért újra Nolannel forgatni, ám a kontraktusa nem engedte. A Disney egyértelműen nem akart magával kiszúrni, hiszen az eredeti tervek szerint mindkét mozi 2026 nyarán érkezett volna a mozikban. Az Odüsszeia továbbra is 2026. július 16-ra van meghirdetve, azonban a Marvel filmet már fél évvel, 2026. december 18-ra tették át. Ott azonban lesz egy másik kihívója, ugyanis a hazánkban forgó Dűne: Harmadik rész is pontosan ugyanezen a napon debütál. Szakértők szerint szinte biztos, hogy az egyik film premierje el lesz tolva, ugyanis egymás elől szednék el a bevételt, amire viszont mindkét gigaprodukciónak szüksége lesz.

Christopher Nolan Oppenheimerjének köszönheti az Oscart (Fotó: Michael Baker)

Robert Downey Jr.-nak azonban nem kell búslakodnia, ugyanis a fél Hollywoodot felvonultató Odüsszeia után Christopher Nolan az ő főszereplésével tervezi leforgatni a következő filmjét. A Die Early egy misztikus thrillernek tűnik a leírása alapján, melynek főhőse egy igazi agyeldobó utazásra indul a realitás határán, feszegetve a valóság és az illúzió határát, miközben kalandos útjai során a legbensőbb félelmeivel és vágyaival kell szembenéznie. A film legkorábban 2027-re készülhet el.