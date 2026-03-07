"Amikor elkékült, azt mondták, búcsúzzunk el a kisfiunktól"

Egy anyuka elárulta, hogy koraszülött kisfia az életéért küzdött mindössze néhány nappal azután, hogy hazaengedték a kórházból. Bár az orvosok már azt javasolták nekik, vegyenek tőle végső búcsút, ő nem adta fel.

Rohamosan romló állapota miatt búcsút kellett vennie a szülőknek babájuktól. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Mire beértek a szülők a kórházba, már búcsúzniuk kellett kisfiuktól

Asha Richardson 10 héttel a kiírt születési dátum előtt hozta világra fiát, Lennoxot, miután terhességi toxémiát diagnosztizáltak nála Angliában. Az újszülött, aki mindössze 1400 grammot nyomott, heteket töltött egy speciális ellátóegységben, mielőtt végre hazaengedték volna, Great Asby-ba. Azonban az újdonsült édesanya mindössze két éjszakát tudott együtt tölteni vele, mielőtt megtörtént a katasztrófa, és a kisfiú mozdulatlanná vált.

A család ekkor versenyfutásba kezdett az idővel. Miközben a mentősök kórházba szállították a babát, akit vérmérgezés és agyhártyagyulladás miatt kezdtek el kezelni, a szülők szívszorító búcsút vettek tőle. Szerencsére a gyors ellátásnak köszönhetően azonban a kisfiú túlélte, és most egy vidám nyolcéves.

A most 32 éves Asha elmesélte, hogyan bontakozott ki a rémálom 2017. november 29-én. Bár elmondása szerint a dolgok jobbra fordultak, amikor Lennoxot hazahozták, hirtelen minden egy fordulatot vett.

Egyszerűen leromlott az állapota. Mire a mentőautó megérkezett, Lennox már kék volt és hideg. Aztán kihívták a mentőhelikoptert, és az nagyon-nagyon gyorsan megérkezett.

- emlékezett vissza az édesanya.

A Great North Air Ambulance Service (GNAAS) kritikus ellátó csapata megvizsgálta és ellátta Lennoxot, mielőtt édesanyja a helikopterhez vitte, és mindkettőjüket körülbelül 20 perc alatt a liverpooli Alder Hey Gyermekkórházba szállították.

A kisfiúnál szepszist és agyhártyagyulladást diagnosztizáltak, és azonnal a gyermek intenzívosztályra szállították.

Amikor megérkeztünk az Alder Heybe, azt mondták nekünk, hogy búcsúzzunk el.

Lennox egy hetet töltött intenzív osztályon, majd két hetet egy másik osztályon, mielőtt átszállították a Lancaster Kórházba, és végül szenteste hazaengedték.

Ha nem lett volna a csodálatos védőnőnk, Janice, aki támogatott, majd a mentősök, a GNAAS személyzete és az Alder Hey sürgősségi csapata, a dolgok sokkal másképp is végződhettek volna. Viszont minden nehézség ellenére Lennox túlélte.

A most nyolcéves kisfiú boldog és virágzik, miközben szerető kapcsolatot ápol három és fél éves öccsével. Édesanyja eltökélt volt, hogy visszaadjon valamit a GNAAS-nak, így 2018-ban és 2019-ben napi 5 km-es gyaloglási kihívást teljesített, hogy pénzt gyűjtsön a szervezet számára, majd a 2020-as és 2021-es karantén alatt napi 8 km-re növelte a kihívást, gyakran kisfiával az oldalán sétálva - írta a Mirror.