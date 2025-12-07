Sztárok rossz szokásai: angyaloknak tűnnek, de pokoli együtt dolgozni velük!

Karácsony közeledtével a világsztárokról is egyre több olyan lesifotót hoznak nyilvánosságra, amelyen ünnepi bevásárlás, készülődés közben láthatók. Akadnak hírességek, akiket messzemenő perfekcionizmusukról ismer a világ, ők ebben az időszakban sem pihennek, hiszen mindent tökéletesen akarnak kivitelezni. Ez a tulajdonságuk ugyanakkor sok esetben azt eredményezi, hogy keménynek, gátlástalannak tűnnek, akik nem ismernek kompromisszumot. Alább összeszedtük különböző sztárok rossz szokásait, amelyek miatt gyakran a karácsonyi krampuszok közé sorolják őket.

Mariah Carey perfekcionizmusa és kemény szabályai a sztárok rossz szokásainak tipikus példái

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Sztárok rossz szokásai: ők nem ismernek kompromisszumot

Legendás perfekcionizmusa köré egész mítosz épült Hollywoodban. Forgatásokon és interjúkon Mariah Carey állítólag csak az általa jóváhagyott fényeket és a számára tökéletesnek ítélt kameraszögeket engedi. A rajongók szerint ez csak része a díva imázsnak, mások viszont úgy érzik, a csillogás mögött ott lapul egy könyörtelen profizmus.

Jennifer Lopez szigorú szabályai gyakran borzolják a stáb kedélyeit

Fotó: AFP / AFP

A popikonról gyakran írják, hogy munkában nem ismer kompromisszumot. A turné- és filmstábok néha arról számolnak be, hogy szigorú szabályok között zajlik Jennifer Lopez körül minden: pontos hőfok a teremben, külön megvilágítás, és csak az szólhat hozzá, akinek megengedte. Bennfentesek szerint Lopez szerint ez a profizmus, mások viszont már túlzásnak érzik a szabályrendszert.

A Maroon 5 frontembere, Adam Levine nem mindig tudja fékezni indulatát

Fotó: AFP / AFP

A Maroon 5 frontembere körül többször kavartak hullámokat a magánéletéről és a viselkedéséről szóló pletykák. Bár Adam Levine a színpadon laza, közvetlen srácnak tűnik, iparági bennfentesek szerint időnként túl gyorsan veszti el a türelmét és hajlamos a dühöngésre. A rajongók persze így is imádják, mert szerintük ez csak a „rocksztár-csomag„ része.

A talkshow-házigazda, Jimmy Fallon kiszámíthatatlansága rendszeres téma Hollywoodban

Fotó: RW / Northfoto

A talkshow-házigazdáról évek óta keringenek történetek, melyek szerint a műsor előkészítésekor nem mindig a legvidámabb arcát mutatja, és sokszor igen bántó. Néhány egykori stábtag úgy mesélte, hogy Jimmy Fallon teljesen kiszámíthatatlan, és a sikeres talkshow néha komoly feszültségek árán születik meg.

Blake Lively maximalizmusa miatt sok kollégája nem szívesen dolgozik vele

Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Bár a nyilvánosság előtt Blake Lively kifinomult, humoros, közvetlen hollywoodi sztár, sok kollégája van, aki egyáltalán nem kíván vele dolgozni kiállhatatlan természete és kényszeres irányításmániája miatt. A produkciók mégis imádják, mert aki ilyen szinten figyel minden részletre, az ritkán végez rossz munkát – írja a Fanny magazin.

