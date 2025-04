Robert Downey Jr. csoda, hogy túlélte a kilencvenes éveket!

Trópusi vihar (2008)

A film, amit vélhetően senkinek nem kell bemutatni, és amiből még azok is ismernek néhány dumát, akik sose látták. Például azt, hogy „sose nyomd fullba a kretént”, ami Robert Downey Jr. karakterének szájából hangzik el jótanácsként a színészi szakma és az Oscar-díj vonatkozásában. A fergeteges szatírában a szerepükkel mindig maximálisan, vagy azon is túl azonosuló színművészek paródiáját szállította Robert Downey Jr., parádésan. A siker és egy újabb Oscar-jelölést járt neki az alakításáért.

Sherlock Holmes (2009)

Egy olyan klasszikus figurát is sikerült a maga képére formálnia Robert Downey Jr.-nak, mint Sherlock Holmes, hiszen ki gondolta volna korábban az arisztokratikus, entellektüel, angol úriember nyomozóról, hogy egyszer majd poénokat puffogtató bokszbajnokként látjuk viszont? Kellett persze ehhez a rendezői székben Guy Ritchie is, Watsonnak Jude Law, a végeredményt pedig kajálta a közönség a folytatásban is.

Oppenheimer (2023)

Robert Downey Jr. színészi karrierje az Oppenheimerrel ért csúcsra, legalábbis a szakmai elismeréseket tekintve mindenképp. Díjak sorát, közte az Oscart is besöpörte az intrikus politikus szerepéért, aki a saját személyes ambíciói miatt meghurcolja a film címszereplőjét, a világháború megnyerését lehetővé tevő atombomba atyját annak vélt baloldali és külföldi kapcsolatai miatt.

A szimpatizáns (2024)

Karrierje eddigi utolsó emlékezetes alakítását egy kémtörténetben nyújtotta a 60 éves sztár, noha eső ránézésre alig ismertünk rá az HBO minisorozatában. A szimpatizáns a vietnámi háború végnapjaiban játszódik, a főhőse egy félig francia, félig vietnámi kém. Robert Downey Jr.-t pedig nem csak első ránézésre, de később sem könnyű felismerni benne: összesen öt(!) különböző karakter bőrébe bújt az epizódok során. A sorozat Viet Thanh Nguyen magyarul is olvasható, Pulitzer-díjas regénye alapján készült, a rendezést pedig az Oldboy és A szobalány révén ismert Chan-wook Park vállalta.