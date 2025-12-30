Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
0°C Székesfehérvár

Dávid névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló veszteségek: hírességek, akik 2025-ben hagytak itt minket

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 15:30
hollywood2025tragédiavilágsztárok
Ez az év sokkolóan alakult. Hollywoodi ikonoktól a zenei legendákig 2025-ben rendkívül sok híresség hagyott itt minket.

Az elmúlt 12 hónapban a film, a zene, a sport és a divat világa is gyászolt olyan személyeket, akik generációkat formáltak. Összegyűjtöttük néhány olyan hírességet, akik 2025-ben hunytak el, és akiket mindenki ismert.

2025 a hírességek legtragikusabb éve
2025, a hírességek egyik legtragikusabb éve / Fotó: 123RF

Hírességek, akik már nincsenek köztünk:

Gene Hackman és Betsy Arakawa

A színészt és zongoraművész feleségét február 25-én holtan találták Santa Fe-i otthonukban. Kezdetben szén-monoxid-mérgezésre gyanakodtak, de a további vizsgálatok más okokat tártak fel. A rendőrség megállapította, hogy különböző napokon, egészségügyi okok miatt hunytak el. Gene Hackmanm 95 évesen hunyt el február 18-án, körülbelül egy héttel Arakawa, 65 éves felesége halála után.

Ozzy Osbourne

A heavy metal legenda 76 évesen vesztette életét angliai Buckinghamshire-i otthonában, július 22-én. Halálát szívroham okozta. A Black Sabbath frontembere a halála előtti napokban újra találkozott bandatársaival egy búcsúkoncert erejéig.

Hulk Hogan

A WWE legenda 71 éves korában vesztette életét, július 24-én akut szívinfarktusban hunyt el. Hulk Hogan a profi birkózás történetének egyik legismertebb és legbefolyásosabb alakja volt, a WWE 1980-as és 1990-es évekbeli fénykorának központi sztárja, és számos világbajnoki cím birtokosa.

Michelle Trachtenberg

A Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl színésznője 39 évesen hunyt el február 26-án. Halálát cukorbetegség szövődményei okozták. Trachtenberg gyermekszínészként kezdte pályafutását a Nickelodeon Pete és kis Pete című sorozatában.

Diane Keaton

A színésznő 79 évesen hunyt el október 11-én Kaliforniában. A családja később megerősítette, hogy halálát tüdőgyulladás okozta. Diane Keaton Hollywood egyik legelismertebb színésznője volt, az Annie Hall című filmért Oscar-díjat nyert Woody Allennel, és világszerte elismert szerepei voltak.

Jane Goodall

A világhírű primatológus, etológus és természetvédő, Jane Goodall 91 évesen hunyt el október 1-jén Los Angelesben. Halálokként szívmegállást jelöltek, természetes úton hunyt el álmában. Jane Goodall ismert a csimpánzokra vonatkozó, 1960-ban kezdődő kutatásairól, amelyek forradalmasították a főemlősök viselkedéséről alkotott ismereteket.

Rob és Michele Reiner

A filmrendező és felesége december 14-én, kaliforniai otthonukban életüket vesztették, halálukat gyilkosságnak minősítették. Rob Reiner Hollywood egyik legelismertebb rendezője volt. Fiukat, Nick Reinert gyilkossággal vádolják.

Val Kilmer

A színész 65 évesen hunyt el, lánya szerint tüdőgyulladás okozta halálát április 1-jén. A Top Gun Iceman szerepével vált híressé, hosszan tartó egészségügyi problémái ellenére, köztük torokrák diagnózisa után, 2022-ben a Top Gun: Maverickben érzelmes utolsó szereplésével megerősítette örökségét.

Giorgio Armani

A legendás divattervező 91 évesen vesztette életét szeptember 4-én. Az olasz születésű milliárdos öt évtizeden át építette birodalmát, stílusával újradefiniálva az eleganciát.

Robert Redford

Az Oscar-díjas színész, rendező 89 évesen hunyt el szeptember 16-án. A 60-as és 70-es évek meghatározó hollywoodi sztárja volt.

Roberta Flack

A Grammy-díjas énekesnő és zongorista 88 évesen halt meg február 24-én. ALS-t diagnosztizáltak nála, amelyet 2022-ben jelentett be - írja az Unilad.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu