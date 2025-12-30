Sokkoló veszteségek: hírességek, akik 2025-ben hagytak itt minket

Az elmúlt 12 hónapban a film, a zene, a sport és a divat világa is gyászolt olyan személyeket, akik generációkat formáltak. Összegyűjtöttük néhány olyan hírességet, akik 2025-ben hunytak el, és akiket mindenki ismert.
A színészt és zongoraművész feleségét február 25-én holtan találták Santa Fe-i otthonukban. Kezdetben szén-monoxid-mérgezésre gyanakodtak, de a további vizsgálatok más okokat tártak fel. A rendőrség megállapította, hogy különböző napokon, egészségügyi okok miatt hunytak el. Gene Hackmanm 95 évesen hunyt el február 18-án, körülbelül egy héttel Arakawa, 65 éves felesége halála után.
A heavy metal legenda 76 évesen vesztette életét angliai Buckinghamshire-i otthonában, július 22-én. Halálát szívroham okozta. A Black Sabbath frontembere a halála előtti napokban újra találkozott bandatársaival egy búcsúkoncert erejéig.
A WWE legenda 71 éves korában vesztette életét, július 24-én akut szívinfarktusban hunyt el. Hulk Hogan a profi birkózás történetének egyik legismertebb és legbefolyásosabb alakja volt, a WWE 1980-as és 1990-es évekbeli fénykorának központi sztárja, és számos világbajnoki cím birtokosa.
A Buffy, a vámpírok réme és a Gossip Girl színésznője 39 évesen hunyt el február 26-án. Halálát cukorbetegség szövődményei okozták. Trachtenberg gyermekszínészként kezdte pályafutását a Nickelodeon Pete és kis Pete című sorozatában.
A színésznő 79 évesen hunyt el október 11-én Kaliforniában. A családja később megerősítette, hogy halálát tüdőgyulladás okozta. Diane Keaton Hollywood egyik legelismertebb színésznője volt, az Annie Hall című filmért Oscar-díjat nyert Woody Allennel, és világszerte elismert szerepei voltak.
A világhírű primatológus, etológus és természetvédő, Jane Goodall 91 évesen hunyt el október 1-jén Los Angelesben. Halálokként szívmegállást jelöltek, természetes úton hunyt el álmában. Jane Goodall ismert a csimpánzokra vonatkozó, 1960-ban kezdődő kutatásairól, amelyek forradalmasították a főemlősök viselkedéséről alkotott ismereteket.
A filmrendező és felesége december 14-én, kaliforniai otthonukban életüket vesztették, halálukat gyilkosságnak minősítették. Rob Reiner Hollywood egyik legelismertebb rendezője volt. Fiukat, Nick Reinert gyilkossággal vádolják.
A színész 65 évesen hunyt el, lánya szerint tüdőgyulladás okozta halálát április 1-jén. A Top Gun Iceman szerepével vált híressé, hosszan tartó egészségügyi problémái ellenére, köztük torokrák diagnózisa után, 2022-ben a Top Gun: Maverickben érzelmes utolsó szereplésével megerősítette örökségét.
A legendás divattervező 91 évesen vesztette életét szeptember 4-én. Az olasz születésű milliárdos öt évtizeden át építette birodalmát, stílusával újradefiniálva az eleganciát.
Az Oscar-díjas színész, rendező 89 évesen hunyt el szeptember 16-án. A 60-as és 70-es évek meghatározó hollywoodi sztárja volt.
A Grammy-díjas énekesnő és zongorista 88 évesen halt meg február 24-én. ALS-t diagnosztizáltak nála, amelyet 2022-ben jelentett be - írja az Unilad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.