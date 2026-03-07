Boráros Gábor nagyon kiakadt: „Elmehettek a p*csába”

Nehéz időszakon megy keresztül Boráros Gábor, az ismert MMA-harcos és családja az elmúlt bő egy hónapban. A személyes tragédia után nemcsak a gyásszal, hanem a nyilvánosság ítélkezésével is meg kell küzdeniük.

Boráros Gábor maga sem gondolta, hogy egy ilyen súlyos tragédia után ebben a témában kell magyarázkodnia (Fotó: YouTube)

Boráros Gábor határozottan visszautasítja a rosszindulatú megjegyzéseket

Boráros Gábor videósorozatban reagált, miután egyre több bántó komment jelent meg a közösségi médiában. A támadások elsősorban a sportoló jelenlegi párját érintik: sokan azt állítják, hogy a Dóra anyaszerepet próbál betölteni Zora életében.

Az MMA-harcos korábbi párja, Jákli Mónika 2026. január 21-én tragikus autóbalesetben hunyt el. A pár közös gyermeke, Zora még csak négyéves, így a történtek feldolgozása különösen nehéz feladat a család számára. Boráros Gábor pszichológus segítségével, napokig tartó vívódás után mondta el kislányának, hogy édesanyja már nem jön haza, felköltözött az angyalokhoz.

A gyász mellett azonban újabb kihívások jelentek meg. A kommentelők közül többen azt feltételezik, hogy Boráros Gábor párja át akarja venni az édesanya szerepét a kislány életében. A sportoló ezt határozottan visszautasította.

Néhány témával kapcsolatban hadd tegyem tisztába a dolgokat. Sokan még a magyarázatot sem érdemlik meg, de ne beszéljenek már nagy hülyeségeket

– kezdte a videósorozatban, amit Instagram oldalán osztott meg. Hozzátette, senkinek nincs joga beleszólni abba, hogyan alakul a kapcsolat Zora és Dóra között.

Boráros Gábor gyereke figyelmét minden módon próbálja elterelni a tragédiáról (Fotó: Instagram)

„Sok baromságot hordtok össze”

A harcos szerint kizárólag a gyermek döntheti el, hogyan tekint a körülötte lévőkre.

Mit gondoltok, van köztetek bárki, aki beleszólhat abba, hogy Zora miként tekintsen Dórára? Vagy hogy elméleteket gyárthattok arról, hogy Dóra át akarja venni Zora anyjának szerepét, meg el akarja játszani az anyukát? Sok baromságot hordtok össze, de elmehettek mindannyian a pics*ba amúgy

– folytatta indulatosan a sportoló. Boráros Gábor barátnője minden feltételezés ellenére nem szeretne Mónika helyébe lépni, csak legjobb tudásuk szerint szeretnék kezelni a helyzetet. Boráros hangsúlyozta: Dórának soha nem jutott eszébe, hogy átvegye Mónika szerepét. A sportoló szerint mindenki számára sokkal könnyebb lenne, ha egyáltalán nem kellene erről beszélniük, és nem merülne fel az a gondolat, hogy bárki „valaki helyére” kerül.