Angelina Jolie és a sztárok, akiknek nem adták könnyen a boldogságot

Angelina Jolie sok hírességhez hasonlóan nem adta fel a reményt, hogy rátalál a boldogságra a házasságban. A kitartó próbálkozások ellenére azonban végül ismét a válás mellett döntött. A hot! magazin összegyűjtötte azokat a sztárokat, akiknek nem adták könnyen a boldogságot.

Angelina Jolie: A végzet asszonya

Eddig háromszor vált el a végzet asszonya, és mindegyik exférje tehetséges színész. Jonny Lee Miller és Billy Bob Thornton után érkezett Brad Pitt, akit a Jennifer Anistonnal kötött álomházasságából szakított ki.

„Braddel a kezdet idilli volt: az Angie által örökbe fogadott Maddox és Pax mellé közösen adoptálták Zaharát, majd megszülettek a vér szerinti gyerekeik is. A 2016-os szakításuk óta dúlt köztük a háború, egészen a 2024-es válásukig. A színész alig látja a gyerekeit, mivel Jolie az exe ellen nevelte mind a hatot” – magyarázta egy informátor a Starnak.

Nicolas Cage : A villámesküvőiről is híres

Ötször állt oltár elé a színész, aki a gyors házasságairól és a válásairól is elhíresült. Ismert exei Lisa Marie Presley, Pat­ri­cia Arquette és Alice Kim. Erika Koike-val hosszú ideig jól megvoltak, ám a Las Vegas-i esküvőjük után négy nappal a színész a bíróságon kérte a házasság megsemmisítését, mivel részegek voltak, amikor kimondták az igent. Cage ötödik házassága Riko Shibata japán színésznővel, úgy tűnik, tartós lehet. 2021-ben házasodtak össze, 2022-ben megszületett a lányuk, és nyilvános eseményeken is látni őket együtt, legutóbb az idei Golden Globe-on.

Jennifer Lopez: Kerek popsival sem könnyű?

A latin díva sikert sikerre halmoz a karrierjében: korábban táncosként, majd énekesként, sok éve színészként is. Ám a szerelemben nem szerencsés! Eddig négyszer mondta ki a boldogító igent, de mindegyik frigye kudarcot vallott.

„Ojani Noa, Cris Judd és Marc Anthony neje volt, utóbbitól két gyermeke született. A negyedik férjét, Ben Afflecket a másodszori, új szerelmük révén sem bírta megtartani, két éve szingli”– mesélte egy bennfentes a TMZ-nek.