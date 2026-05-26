Angelina Jolie és a sztárok, akiknek nem adták könnyen a boldogságot

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 11:45
Néhány híresség többször is megpróbálta, küzdött, nem adta fel a reményt, hogy boldog házasságban élhet. Angelina Jolie mégis újra a válás mellett döntött.

Angelina Jolie sok hírességhez hasonlóan nem adta fel a reményt, hogy rátalál a boldogságra a házasságban. A kitartó próbálkozások ellenére azonban végül ismét a válás mellett döntött. A hot! magazin összegyűjtötte azokat a sztárokat, akiknek nem adták könnyen a boldogságot.

Angelina Jolie kapcsolata Brad Pittel a kezdetben idilli volt
Angelina Jolie: A végzet asszonya

Eddig háromszor vált el a végzet asszonya, és mindegyik exférje tehetséges színész. Jonny Lee Miller és Billy Bob Thornton után érkezett Brad Pitt, akit a Jennifer Anistonnal kötött álomházasságából szakított ki.

Braddel a kezdet idilli volt: az Angie által örökbe fogadott Maddox és Pax mellé közösen adoptálták Zaharát, majd megszülettek a vér szerinti gyerekeik is. A 2016-os szakításuk óta dúlt köztük a háború, egészen a 2024-es válásukig. A színész alig látja a gyerekeit, mivel Jolie az exe ellen nevelte mind a hatot” – magyarázta egy informátor a Starnak.

Részeg volt mikor kimondta igent
Nicolas Cage ötször vált (Fotó: Leon Bennett / hot! magazin/Getty Images)

Nicolas Cage : A villámesküvőiről is híres

Ötször állt oltár elé a színész, aki a gyors házasságairól és a válásairól is elhíresült. Ismert exei Lisa Marie Presley, Pat­ri­cia Arquette és Alice Kim. Erika Koike-val hosszú ideig jól megvoltak, ám a Las Vegas-i esküvőjük után négy nappal a színész a bíróságon kérte a házasság megsemmisítését, mivel részegek voltak, amikor kimondták az igent. Cage ötödik házassága Riko Shibata japán színésznővel, úgy tűnik, tartós lehet. 2021-ben házasodtak össze, 2022-ben megszületett a lányuk, és nyilvános eseményeken is látni őket együtt, legutóbb az idei Golden Globe-on.

A díva két éve szingli
Négyszer húzott gyűrűt (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / hot! magazin/Northfoto)

Jennifer Lopez: Kerek popsival sem könnyű?

A latin díva sikert sikerre halmoz a karrierjében: korábban táncosként, majd énekesként, sok éve színészként is. Ám a szerelemben nem szerencsés! Eddig négyszer mondta ki a boldogító igent, de mindegyik frigye kudarcot vallott.

Ojani Noa, Cris Judd és Marc Anthony neje volt, utóbbitól két gyermeke született. A negyedik férjét, Ben Afflecket a másodszori, új szerelmük révén sem bírta megtartani, két éve szingli”– mesélte egy bennfentes a TMZ-nek.

Imádja a gyermekeit
Hétszer térdelt le (Fotó: Dara-Michelle Farr / hot! magazin/Northfoto)

Billy Bob Thorton: A 6-os a szerencse­száma!

Az Oscar-díjas színésznek a mostani már a hetedik házassága. A feleségei Melissa Lee Gatlin, Toni Lawrence, Cynda Williams, Pietra Dawn Cherniak és Angelina Jolie voltak. 2014-ben vette el Connie Ang­land sminkmestert, akivel ma is együtt él. A szerelmi élete hullámvölgyei ellenére Thornton jó apa: három asszonytól négy gyermeke született, és az exeivel egyetértésben nevelte fel őket. Néhány visszafogott és néhány nagyobb románc után úgy tűnik, hatodjára megtalálta a boldogság receptjét!

Halle Berry hat éve Van Hunttal él boldog párkapcsolatban
Fizikálisan bántalmazták (Fotó: Andreas Rentz / hot! magazin/Getty Images)

Halle Berry: Talán ezúttal sikerül

A világ egyik leg­sze­xibb nője eddig három házasságot tudhat maga mögött. Az első férje David Justice base­­ball­­sztár volt, a második Eric Benét énekes, a harmadik Olivier Mar­ti­nez színész, akivel 2016-ban váltak el.

Sajnos sosem tudott jól partnert választani. Az exférjei megcsalták, becsapták, sőt volt egy párja, aki tettlegesen is súlyosan bántalmazta. A mostani szerelmével, Van Hunt énekessel hat éve él együtt, el is jegyezték egymást” – magyarázta a TMZ-nek egy informátor.

