Nem tetszett neki, hogy a gyermekeire kiabál a buszsofőr: fegyvert rántott a családapa

Egy floridai édesapa fegyverrel fenyegetett meg egy buszsofőrt, miután nem tetszett neki, hogy kiabáltak a gyermekeivel.
Otoniel Carlos O’Valle ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat egy tömegközlekedési alkalmazottal szemben, valamint lőfegyver birtoklása miatt egy iskola területén. Az apa a napokban egy kék Chevrolet Blazerrel várakozott a Citrus megyei iskolakörzet egyik buszmegállójában, amit két általános iskolás korú gyermeke használ rendszeresen.
A férfi reggel 8:10 óra körül lépett oda az érkező buszhoz, majd a nyitott ajtónál előrántotta a fegyverét, és megkérdezte a sofőrt, ő vezeti-e általában a buszt. A járműben helyet foglaló nő erre azt válaszolta, hogy ő csak egy helyettes.
Ekkor az apa azt felelte neki, hogy „szerencsés napja van”, majd miután eltette a fegyvert, elmagyarázta, hogy azért ilyen dühös, mert az a sofőr, aki általában a buszt vezeti, korábban rákiabált a gyermekeire.
Az esetet jelentették a Citrus Springs Általános Iskola egyik biztonsági tisztjének, majd értesítették a seriffhivatalt is. A rendőrök ezután azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a nyomozást. Mindeközben a fedélzeti kamerás felvételeket is áttekintettek, amelyek megerősítették a vallomásokat, majd letartóztatták az apát: azt, hogy bíróság elé kell-e állnia, egyelőre nem tudni.
Bárki, aki fenyegeti vagy kárt okoz a Citrus megyei iskola személyzetének vagy diákjainak, az a bűnüldöző szervek részéről azonnali és határozott fellépésre számíthat
- mondta el David Vincent seriff, a Law&Crime beszámolója szerint.
