Nem tetszett neki, hogy a gyermekeire kiabál a buszsofőr: fegyvert rántott a családapa

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 12:00
Az apa teljesen kiborult, amiért kiabáltak a gyermekeivel. Miután azonban fegyvert rántott a buszsofőrrel szemben, jött egy nem várt fordulat.
Egy floridai édesapa fegyverrel fenyegetett meg egy buszsofőrt, miután nem tetszett neki, hogy kiabáltak a gyermekeivel.

Fegyverrel fenyegetett buszsofőrt egy apuka
Fegyverrel fenyegetett meg egy buszsofőrt az édesapa / Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

A buszsofőr viselkedése miatt borult ki az édesapa

Otoniel Carlos O’Valle ellen súlyos testi sértés kísérlete miatt emeltek vádat egy tömegközlekedési alkalmazottal szemben, valamint lőfegyver birtoklása miatt egy iskola területén. Az apa a napokban egy kék Chevrolet Blazerrel várakozott a Citrus megyei iskolakörzet egyik buszmegállójában, amit két általános iskolás korú gyermeke használ rendszeresen.

A férfi reggel 8:10 óra körül lépett oda az érkező buszhoz, majd a nyitott ajtónál előrántotta a fegyverét, és megkérdezte a sofőrt, ő vezeti-e általában a buszt. A járműben helyet foglaló nő erre azt válaszolta, hogy ő csak egy helyettes.

Ekkor az apa azt felelte neki, hogy „szerencsés napja van”, majd miután eltette a fegyvert, elmagyarázta, hogy azért ilyen dühös, mert az a sofőr, aki általában a buszt vezeti, korábban rákiabált a gyermekeire.

Az esetet jelentették a Citrus Springs Általános Iskola egyik biztonsági tisztjének, majd értesítették a seriffhivatalt is. A rendőrök ezután azonnal a helyszínre siettek, és megkezdték a nyomozást. Mindeközben a fedélzeti kamerás felvételeket is áttekintettek, amelyek megerősítették a vallomásokat, majd letartóztatták az apát: azt, hogy bíróság elé kell-e állnia, egyelőre nem tudni.

Bárki, aki fenyegeti vagy kárt okoz a Citrus megyei iskola személyzetének vagy diákjainak, az a bűnüldöző szervek részéről azonnali és határozott fellépésre számíthat

- mondta el David Vincent seriff, a Law&Crime beszámolója szerint.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
