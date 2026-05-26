"Senki sem tudja, mit hoz a holnap, ezért élvezzük a mát" - már csak két éve van hátra a rákbeteg olimpikonnak

Szívszorító vallomás tett Sir Chris Hoy. A hatszoros aranyérmes olimpiai kerékpáros ugyanis kijelentette, nem hajlandó hagyni, hogy a rákbetegsége határozza meg az életét. Mint ismert, az élő legenda még 2023-ban kapta a prosztatarákjáról szóló kórmegállapítást, akkor már a kór negyedik stádiumában, ami miatt az már átterjedt a csontjaira is. 2024-ben közölték vele, már csak maximum négy éve lehet hátra. Épp ezért most kendőzetlenül vallott arról egy podcast műsor vendégeként, hogyan élte meg ezt az egészet ezidáig.

Így birkózott meg rákdiagnózisával Sir Chris Hoy.

Senki sem tudja, mit hoz a holnap, ezért élvezzük a mát, és hozzuk ki belőle a legtöbbet. Ami a megnevezéseket és azt illeti, hogy mit is jelent a negyedik stádium: a negyedik stádiumú, áttétes rák azt jelenti, hogy az elsődleges daganat továbbterjedt a test más részeire. Ez olyasmi, amitől valójában nem lehet teljesen megszabadulni. El lehet jutni odáig, hogy a vizsgálatok tiszták legyenek, ami fantasztikus, ha sikerül elérni ezt a pontot, de ez nem jelenti azt, hogy a betegség nem térhet vissza

- kezdte mondanivalóját kiemelve, fél évbe telt számára a diagnózis után úgy kelni, hogy nem az volt az első gondolata reggelente, hogy talán az lesz az utolsó napja.

Egyetlen mondatban magyarázták el nekem. Az mondták: "Gyógyíthatatlan rákja van. Kezelhető, de nem gyógyítható". Ez az egyetlen mondat az egész világom a feje tetejére állította, és úgy éreztem, minden reményt elveszítettem. Ez egyfajta gyászfolyamat. Azt az életet gyászolod, amiről azt hitted, hogy előtted áll. De igazából egyikünk sem tudja, mit hoz a holnap. És ez nem morbid gondolat. Inkább emlékeztető arra, hogy élvezzük a jelent, és ne pazaroljuk az időnket olyan dolgokra, amelyek miatt feleslegesen aggódunk

- részletezte kiemelve, azt senki nem választhatja meg, mi történik vele. Azt azonban igen, hogy reagálunk azokra a helyzetekre. Meg kell érteni, hogyan lehet irányítani azokat:

Ha olyan dolgok ellen harcolsz, amelyek kívül esnek az irányításodon, soha nem leszel igazán nyugodt vagy boldog

- idézte őt a Mirror.