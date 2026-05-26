Szabadnapjukon is dolgoztak a rendőrök: saját zsebre bírságolták a sofőröket

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 11:35
Döbbenetes ügy rázta meg a rendőrséget: két egyenruhás a gyanú szerint szolgálat közben és még szabadidejében is sofőröket bírságolt meg, a pénzt pedig egyszerűen eltették maguknak.

Súlyos visszaéléssel gyanúsítanak két rendőrt Kassa megye térségében. Az ügyben a Belső Ellenőrzési Hivatal indított nyomozást. A hatóság tájékoztatása szerint az egyik rendőr egy körzeti őrsön, a másik pedig a járási közlekedési rendőrségen dolgozott a Tőketerebesi járás területén.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A gyanú szerint a két egyenruhás nemcsak szolgálat közben, hanem szabadidejükben is jogellenesen szabott ki helyszíni bírságokat autósokra és más közlekedési résztvevőkre. A sofőröktől beszedett pénzt azonban nem hivatalosan kezelték, hanem megtartották maguknak.

Minden nyomot el akartak tüntetni a rendőrök

A nyomozás szerint a szabálysértéseket ráadásul nem is rögzítették a hivatalos rendszerben, így próbálták eltüntetni a nyomokat. Az akció hétfő reggel zajlott le, amikor a két rendőr éppen fizikai alkalmassági felmérésen vett részt. A nyomozók a helyszínen adták át nekik az eljárásról szóló határozatot, majd azonnal őrizetbe vették őket.

Az intézkedésben a Kassai Rendőr-főkapitányság Eperjesi Különleges Rendőri Egysége emberei is részt vettek. A rendőröktől mobiltelefonokat is lefoglaltak, majd további eljárási cselekmények miatt előállították őket.

A két férfit közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják, amiért akár 2-től 5 évig terjedő szabadságvesztést is kaphatnak – írja a Paraméter.

 

