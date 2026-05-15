Szuper akciókkal vár a SPAR mindenkit - egy kisgépet féláron vihetünk haza

A heti nagybevásárlás most sokaknál könnyebb döntés lehet, mert a SPAR új akciós kínálata tele van olyan termékekkel, amelyek szinte minden háztartásban gyorsan fogynak. A friss, május 14-20-ig tartó akciós szórólap szerint nemcsak a nassolnivalókat és a gyors vacsoramentőket árazták le, de több népszerű háztartási termék és egy látványos konyhai kisgép-akció is bekerült a kedvezmények közé. Aki figyeli az árakat, annak most érdemes lehet tudatosan összeírni a bevásárlólistát.

A SPAR május 14-20-ig tartó ajánlatában számos szuper akciót találunk

A kedvencek most olcsóbban kerülhetnek a kosárba

A hűtött édességek rajongói biztosan örülnek annak, hogy 20 százalékkal olcsóbb minden hűtött Kinder multipack és a Pöttyös Túró Rudi családi csomag. Ezek a termékek sok családban alapdarabnak számítanak: uzsonnához, hétvégi kiránduláshoz vagy csak egy gyors édességnek is gyakran bekerülnek a hűtőbe.

A SPAR most azoknak is kedvez, akik gyorsan elkészíthető, mégis minőségi vacsorát keresnek. Minden gyorsfagyasztott Frosta haltermék 25 százalékos kedvezménnyel érhető el, ami különösen jó hír lehet azoknak, akik próbálnak több halat beépíteni az étrendjükbe. A Frosta termékei ráadásul sokszor percek alatt elkészíthetők, így egy hosszú munkanap után is kényelmes megoldást jelenthetnek.

Fűszerekből és szószokból is érdemes betárazni a SPAR-ban

A mostani akció egyik legjobb része, hogy olyan alapvető konyhai hozzávalók is olcsóbbak lettek, amelyekből szinte minden háztartásban folyamatos az utánpótlás. A SPAR-ban most minden Vegeta termék 30 százalékkal olcsóbban kapható, így aki rendszeresen használ ételízesítőt levesekhez, pörköltekhez vagy zöldséges fogásokhoz, most kedvezőbben töltheti fel a kamrát.

A grillszezon közeledtével sokan a szószokra és mártogatósokra is nagyobb figyelmet fordítanak. Bizonyos Globus ketchupok, mustárok és majonézek 35 százalékos kedvezménnyel kerültek az akciós kínálatba. Egy hétvégi bográcsozásnál vagy kerti sütögetésnél ezek a termékek szinte kötelező kellékek, így a mostani árengedmény kifejezetten jól jöhet.

A háztartásban is maradhat pénz

Nemcsak az élelmiszerek között találni erős ajánlatokat. A takarítási és folteltávolító termékek ára is sokszor megdobja a havi költségvetést, ezért sok vásárló örülhet annak, hogy minden Vanish termék 25 százalékkal olcsóbban érhető el. Legyen szó ruhák előkezeléséről, makacs foltok eltávolításáról vagy fehér ruhák felfrissítéséről, a Vanish termékek sok háztartásban állandó szereplők.