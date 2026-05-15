Hihetetlen jelenetek: késsel a kezében randalírozott Britney Spears egy étteremben

Britney Spearst egy barátjával egy italboltban látták vásárolni, mielőtt állítólag jelenetet rendeztek volna egy Los Angeles-i étteremben szerda este.

Ugatva ment be egy étterembe Britney Spears

A Daily Mail által csütörtökön megszerzett biztonsági kamera felvételeken látható, ahogy a Grammy-díjas énekesnő kiugrik egy Mercedes Benz G-Wagonból, és a Los Angeles-i Sherman Oaks negyedben található Wines of the World felé veszi az irányt. Spears körbejárta az üzletet, és jókedvűnek tűnt, miközben barátjával a hűtőpultok felé vették az irányt.

Az énekesnő barátja levett a polcról egy dobozos üdítőt, mielőtt elindult fizetni. Eközben a 44 éves Spears céltalanul bolyongott a boltban. A popsztár végül találkozott a barátnőjével a pénztárnál, és egy csomag rágógumit dobott a pultra, mielőtt fizetett volna.

A Toxic énekesnője azelőtt ment a boltba, hogy állítólag felemelte a hangját, sikoltozott, sőt időnként ugatott, miközben két barátjával a sherman oaks-i Blue Dog Tavernben volt. Az étterem egyik vendége azt állította, hogy Spears egy késsel a kezében mászkált, és cigarettára gyújtott bent.

Az énekesnő képviselője azonban azt mondta, hogy az incidenst teljesen felnagyítottá, ugyanis Spears csak egy csendes vacsorát élvezett az asszisztensével és a testőrével. „Csak azt mesélte, hogy a kutyája ugatja a szomszédokat” – folytatta a szóvivő, aki tagadta, hogy bárkit is veszélybe sodort volna egy késsel. Állítása szerint azzal szeletelte fel a hamburgerét - közölte a Page Six.