Ajándékdömping a SPAR-ban: elképesztően olcsón szerezheted be most az anyák napi ajándékot

Már csak pár nap maradt hátra anyák napjáig: május első vasárnapján lehetőségünk adódik arra, hogy megháláljuk mindazt a szeretetet és törődést, amit egész évben kapunk. Amennyiben még nem sikerült megtalálnod a tökéletes ajándékot életed egyik legfontosabb szereplőjének, ne aggódj: mutatunk néhány ötletet a SPAR kínálatából, amikkel garantáltan mosolyt csalhatsz édesanyád arcára.

A SPAR most fantasztikus anyák napi akciókkal vár / Fotó: SPAR

Anyák napi ajándékok a SPAR-ból

Ha ajándékválasztásról van szó, nem az számít, mennyit költünk, hanem az, hogy mennyire találjuk el vele az ünnepelt ízlését. Anyák napja alkalmából érdemes olyan meglepetésben gondolkodni, ami kedves, figyelmes, de egyben személyes is. A Mindmegette nemrég összegyűjtött néhány klasszikus és népszerű ajándéktípust a SPAR jelenlegi kínálatából, amikkel nehéz melléfogni.

Íme, a SPAR anyák napi akciói! / FOTÓ: SPAR

Gyönyörű virágok akciósan

A virág szinte kihagyhatatlan ajándék anyák napja alkalmából: egy szép csokorral sosem lehet mellélőni. Legyen szó klasszikus rózsáról, tavaszi tulipánról vagy egy cserepes orchideáról, a friss virágok mindig kedves és időtálló meglepetésnek számítanak. A SPAR-ban most cserepes és vágott virágok közül is válogathatsz.

Tulipáncsokor : a tulipán a tavasz nagy kedvence, csokorba szedve tökéletes ajándék. Csak 1099 forint, május 2. és 3. között pedig csak 999 forint!

: a tulipán a tavasz nagy kedvence, csokorba szedve tökéletes ajándék. Csak 1099 forint, május 2. és 3. között pedig csak 999 forint! Extra tulipáncsokor : mintha virágboltban vetted volna! A különleges tulipáncsokor 3999 forintért lesz kapható.

: mintha virágboltban vetted volna! A különleges tulipáncsokor 3999 forintért lesz kapható. Rózsacsokor liliommal : szintén 3999 forintért kapható majd a rózsacsokor, amit liliomokkal tesznek még elbűvölőbbé.

: szintén 3999 forintért kapható majd a rózsacsokor, amit liliomokkal tesznek még elbűvölőbbé. Orchidea cserépben : két ágas pillangóorchidea csupán 3999 forintba kerül majd, a mini verziója pedig 2499 forint. Bármelyiket is választod, biztosan anyukád nappalijának díszei lesznek.

: két ágas pillangóorchidea csupán 3999 forintba kerül majd, a mini verziója pedig 2499 forint. Bármelyiket is választod, biztosan anyukád nappalijának díszei lesznek. Liliom cserépben : ha valami különlegesre vágynál, akkor a tigrisliliomot ajánljuk, fantasztikus áron, 1499 forintért.

: ha valami különlegesre vágynál, akkor a tigrisliliomot ajánljuk, fantasztikus áron, 1499 forintért. Rózsa cserépben : csak 1599 forint a cserepes rózsa, amihez még színes kaspó is jár!

: csak 1599 forint a cserepes rózsa, amihez még színes kaspó is jár! Korallvirág cserépben : anyák napi feliratos kerámiakaspóban kapható a korallvirág és 1299 forintba kerül majd.

: anyák napi feliratos kerámiakaspóban kapható a korallvirág és 1299 forintba kerül majd. Szegfű cserépben : színes papírkaspóban csak 999 forint a szegfű! Kihagyhatatlan ajánlat!

: színes papírkaspóban csak 999 forint a szegfű! Kihagyhatatlan ajánlat! Kála cserépben: ha édesanyád kedveli az elegáns virágokat, akkor jó választás a kála 3399 forintért, ami szintén kerámiakaspóban érkezik.

Csokoládék akár 31%-kal olcsóbban

Egy doboz finom csokoládé igazi jolly joker, ha ajándékozásról van szó. Az anyák napja tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit kényeztessük édesanyánkat, egy elegáns bonbonválogatással, akár a kedvenc édességével. A SPAR-ban most jóval a szokásos bolti ár alatt szerezhetjük be a legnagyobb favoritokat.

Merci : fantasztikus áron, csupán 1999 forintért kapható mindenki kedvence, a Merci válogatás, ami finomabbnál finomabb csokoládékat tartalmaz.

: fantasztikus áron, csupán 1999 forintért kapható mindenki kedvence, a Merci válogatás, ami finomabbnál finomabb csokoládékat tartalmaz. Lindt Lindor desszert : a prémium márka, a Lindt Lindor csokigolyós desszertje 2999 forintba kerül majd az akció keretében.

: a prémium márka, a Lindt Lindor csokigolyós desszertje 2999 forintba kerül majd az akció keretében. Toffifee : mindössze 799 forintért vásárolhatjuk meg a karamellás-mogyorós finomságot.

: mindössze 799 forintért vásárolhatjuk meg a karamellás-mogyorós finomságot. Lindt Excellence táblás csokoládé : ha az étcsoki anyukád kedvence, akkor a Lindt táblás verzióit ajánljuk, 31%-kal olcsóbban, 1499 forintért.

: ha az étcsoki anyukád kedvence, akkor a Lindt táblás verzióit ajánljuk, 31%-kal olcsóbban, 1499 forintért. Milka desszert : 1099 forintba kerül a tejcsokoládés desszertkülönlegesség, amit nem lehet nem szeretni.

: 1099 forintba kerül a tejcsokoládés desszertkülönlegesség, amit nem lehet nem szeretni. Raffaello: ha a kókuszos nassolnivalók a kedvencei, akkor csakis a Raffaello jöhet szóba. Akciósan 1299 forintba kerül majd.

Szívből jövő ajándékok

Amennyiben a te édesanyád sem a virágért, sem az édességekért nem rajong, a SPAR-nak arra is van megoldása. Ha nem tudod, mivel lepd meg, ezek az egyedi ajándékok emlékeztetik majd, mennyire fontos szerepet tölt be az életedben.

LEGO Botanicals Lótuszvirágok : ha anyukád kedveli a kreatív programokat, akkor imádni fogja ezt a LEGO szettet. Gyönyörű, ázsiai ihletésű lótuszvirágok, 4799 forintért.

: ha anyukád kedveli a kreatív programokat, akkor imádni fogja ezt a LEGO szettet. Gyönyörű, ázsiai ihletésű lótuszvirágok, 4799 forintért. LEGO Botanicals hintázó növények : 6399 forintos, tüneményes illegő-billegő dekoráció, szintén LEGO-ból.

: 6399 forintos, tüneményes illegő-billegő dekoráció, szintén LEGO-ból. LEGO Botanicals napsárga virágcsokor : csokor, de LEGO-ból? 9999 forintba kerül ez a napsárga válogatást, ami mosolyt csal majd az arcára.

: csokor, de LEGO-ból? 9999 forintba kerül ez a napsárga válogatást, ami mosolyt csal majd az arcára. Anyák napi kerámiabögre : megédesítenéd a reggeli kávéját egy cuki bögrével? Emlékeztesd rá, hogy ő a legjobb anya, csupán 1299-1499 forintért.

: megédesítenéd a reggeli kávéját egy cuki bögrével? Emlékeztesd rá, hogy ő a legjobb anya, csupán 1299-1499 forintért. Anyák napi ajándékcsomag: ha a mackók, szívecskék és bűbájos felirat az ő világa, akkor imádni fogja ezt az ajándékcsomagot, ami 2999 forintba kerül majd.