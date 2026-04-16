Jó döntés már 35 éve - vásárolj a SPAR-ban, és nyerj egy álomlakást!

A történet 1991-ben kezdődött, amikor megnyílt az első SPAR szupermarket Magyarországon. Aztán 1995-ben megnyitotta kapuit az első INTERSPAR hipermarket is. Azóta a hálózat folyamatosan bővült, ma már közel 650 üzlet várja a vásárlókat országszerte.
A filozófiánk egyszerű: szeretnénk, ha a mindennapi bevásárlások során a SPAR lenne az a hely, ahol könnyen megtalálod mindazt, amire szükséged van. Legyen szó egy gyors vacsoráról, a családi hétvégi bevásárlásról vagy egy spontán megállóról munka közben – mert nálunk mindenki megtalálja azt, amit igazán szeret.
A SPAR üzleteiben nap mint nap friss kínálattal várnak. A ropogós pékáruk, a zöldségek és gyümölcsök, és a friss húsok minőségi választást jelentenek a mindennapokban. A Regnum húsüzem termékei, a SPAR saját márkás kínálata vagy az enjoy. kényelmi termékcsalád mind azért vannak jelen a polcokon, hogy egyszerűbb legyen jó döntést hozni, amikor bevásárolsz.
A rohanó hétköznapokban sokszor az idő a legértékesebb. Ilyenkor jönnek jól a gyors, mégis minőségi megoldások: az enjoy. friss szendvicsek és saláták, a toGo éttermek melegételei vagy a hűtőpultok kész fogásai. Ezekkel könnyedén megoldható a reggeli, az ebéd, de még a vacsora is.
A kínálatban kiemelt szerepet kapnak a hazai beszállítók termékei. Büszkeséggel tölt el minket, hogy élelmiszer-beszerzéseink közel 90%-a hazai forrásokból származik. A Régiók Kincsei programmal pedig kifejezetten a kisebb termelőket és kézműves vállalkozásokat támogatjuk abban, hogy különleges termékeik regionálisan is elérhetővé váljanak.
Tudjuk, hogy a kedvező ár sokak számára fontos szempont a mindennapi bevásárlásnál. Az akciós ajánlatok, valamint a kuponok abban segítenek, hogy a kosárba kerülő termékekhez még kedvezőbb áron juthass hozzá. A MySPAR mobilalkalmazás kuponokkal, digitális blokkal és bevásárlólistával segíti a tervezést, így a vásárlás még átgondoltabb és kényelmesebb lehet.
A 35. jubileum alkalmából különleges nyereményjátékkal készültünk, amelynek fődíja egy új építésű, háromszobás, 60 négyzetméteres lakás Budapest III. kerületében. A nyereményjátékban partnerünk a LIVING, Magyarország egyik vezető lakóingatlan-fejlesztője.
A 2026. április 16. és június 3. között zajló játékban könnyen részt vehetsz: vásárolj legalább 8000 forint értékben a SPAR vagy INTERSPAR áruházakban, tegyél a kosaradba egy nyerő terméket a heti szórólapból, és fizetéskor használd a MySPAR alkalmazásban rögzített SuperShop kártyád! A digitális blokk feltöltésével pedig esélyed nyílik arra, hogy a jubileumi nyeremények egyikét megszerezd - akár a fődíjként kisorsolásra kerülő új budapesti lakást is.
