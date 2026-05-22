"Nyugodj békében, Ádám!" - Kétgyermekes családapát gyászolnak a tiszaújvárosi robbanás után

Lapunk is beszámolt már korábban arról, hogy egy kétgyermekes édesapa vesztette életét péntek reggel, miután robbanás történt Tiszaújvárosban, a MOL Petrolkémia üzemében. A tragédiát követően több sérültet is kórházba szállítottak, négyet súlyos égési sérülésekkel ápolnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumában. Nemrég a Szolnok Hangja Facebook-oldalán tisztelegtek a tiszaújvárosi robbanásban elhunyt áldozat előtt.
Nyugodj békében, Ádám!
- írták a posztjukban, egy fotó kíséretében.
Egy 37 éves, kétgyermekes édesapa a mai tiszaújvárosi robbanás áldozata
- tették hozzá.
