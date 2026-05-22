Négy súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t.

Tiszaújvárosi robbanás: négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben

Közleményükben azt is elárulták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos.

Mint ismert, péntek reggel 9 óra előtt hatalmas robaj rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, miután berobbant egy pirogáz-benzinvezeték. A robbanásnak halálos áldozata is van, információink szerint egy 40 éves, többgyermekes édesapa vesztette életét.

Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója később elmondta, az Olefin-1 üzem nem működött, ugyanis épp karbantartási munkálatok folytak, amikor egy szén-hidrogént szállító vezeték berobbant. Az üzemet 1972-1973 között adták át, most pedig egy élettartam-hosszabbítás volt folyamatban. Az utolsó karbantartást 2022-ben végezték el, és kettő, illetve három évente történt a szivárgásvédelem átnézése.

A vezérigazgató hozzátette, hogy ez egy üzemi baleset, semmilyen külső beavatkozást nem észleltek.

A tragédia után az üzemegységet azonnal leállították. Az eset kivizsgálása jelenleg folyamatban van, illetve külön vizsgálatot fognak folytatni, hogy történt-e emberi mulasztás, illetve a jövőben miként lehet megakadályozni a hasonló baleseteket.

