Tiszaújvárosi robbanás: négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 15:13
Másodfokú égési sérüléseket szenvedtek el.
Négy súlyos égési sérüléseket szenvedett beteget szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DEKK) égési centrumába pénteken a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás sérültjei közül - tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MTI-t.

Többen megsérültek a tiszaújvárosi robbanásban.
Tiszaújvárosi robbanás: négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben / Fotó: Boon

Tiszaújvárosi robbanás: négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben

Közleményükben azt is elárulták, a kiterjedt, súlyos, másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos.

Mint ismert, péntek reggel 9 óra előtt hatalmas robaj rázta meg Tiszaújváros üzemi területét, miután berobbant egy pirogáz-benzinvezeték. A robbanásnak halálos áldozata is van, információink szerint egy 40 éves, többgyermekes édesapa vesztette életét

Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója később elmondta, az Olefin-1 üzem nem működött, ugyanis épp karbantartási munkálatok folytak, amikor egy szén-hidrogént szállító vezeték berobbant. Az üzemet 1972-1973 között adták át, most pedig egy élettartam-hosszabbítás volt folyamatban. Az utolsó karbantartást 2022-ben végezték el, és kettő, illetve három évente történt a szivárgásvédelem átnézése.

A vezérigazgató hozzátette, hogy ez egy üzemi baleset, semmilyen külső beavatkozást nem észleltek.

A tragédia után az üzemegységet azonnal leállították. Az eset kivizsgálása jelenleg folyamatban van, illetve külön vizsgálatot fognak folytatni, hogy történt-e emberi mulasztás, illetve a jövőben miként lehet megakadályozni a hasonló baleseteket. 
 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
