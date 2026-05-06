Tenerifén köt ki a luxushajó, amelyen felütötte a fejét a hantavírus

Várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, és az utasokat onnan juttatják haza az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül - jelentette be Mónica García spanyol egészségügyi miniszter szerdán sajtótájékoztatón Madridban.

Karantén vár a hantavírus miatt a hajó utasaira.

Három ember életét követelte a hantavírus

A tárcavezető elmondta: Granadilla de Abona kikötőjében ér majd partot a hajó. Ez a kikötő a sziget déli repülőterének közelében fekszik, így az utasok hazaszállítását is onnan szervezik majd meg. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodnak, 23 különböző ország állampolgárai, és jelenleg mindannyian tünetmentesek - tette hozzá.

Mint mondta, az utasokat és a legénységet érkezésük után megvizsgálják, és amennyiben nincs orvosi akadálya, "a szükséges biztonsági garanciák mellett" intézkednek hazaszállításukról.

"Különösen fogunk ügyelni a biztonságra; nemcsak az érkezőket fogjuk óvni, hanem végrehajtjuk a szükséges közegészségügyi intézkedéseket is annak érdekében, hogy ha bárkinél tünetek jelentkeznek, ne tudja átadni a vírust a lakosságnak" - hangsúlyozta.

Mónica García beszámolt arról is, hogy a jelenleg a Zöld-foki szigetek partjainak közelében horgonyzó hajón 14 spanyol állampolgár is van, akiket a kikötőben elvégzett elsődleges egészségügyi vizsgálatok után katonai repülőgéppel Madridba szállítanak majd, ahol a Gómez Ulla központi katonai kórházban karanténba kerülnek, azonban ennek időtartamát azonban még nem határozták meg.

Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter hangsúlyozta: Spanyolország a nemzetközi joggal és a humanitárius szellemiséggel összhangban tesz eleget az Egészségügyi Világszervezet (WHO) segítségnyújtási kérésének. Véleménye szerint a szervezet azért választotta épp a dél-európai országot, mert amellett, hogy felkészült egy ilyen összetett helyzet kezelésére, rendelkezik a szükséges uniós mechanizmussal is, amely a lehető legbiztonságosabb körülmények között garantálja az emberek hazaszállítását.

A Hondius nevű holland óceánjáró március elején futott ki az argentínai Ushuaia kikötőjéből a Zöld-foki Köztársaság felé tartva az Atlanti-óceánon keresztül. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hét végén jelentette be, hogy az utasok közül hárman meghaltak.