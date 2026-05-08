Hantavírus: 12 ország állampolgárai hagyták el az óceánjárót még áprilisban

Április 24-én mintegy 30 utas szállt partra az óceánjáróról, ahol nemrég kitört a hantavírus-járvány. Az utasok Észak-Amerikából, Európából és Új-Zélandról származtak - de nem világos, hogy hová mentek mindannyian, miután kiszálltak a Hondiusról Szent Ilona-szigetén.
A hajót még áprilisban az alábbi országok állampolgárai hagyták el:
Mindezek mellett 2 utas állampolgársága jelenleg még nem ismert.
Argentína tisztviselői és szakértői igyekeznek kideríteni, hogy országuk-e a forrása a halálos hantavírus-járványnak, amely egy atlanti hajóutat sújtott.
Az óceánjárón kialakult egészségügyi vészhelyzet akkor következett be, amikor Argentínában megugrott a hantavírusos esetek száma, amit sok helyi közegészségügyi kutató a klímaváltozás újabban felgyorsuló hatásainak tulajdonít. Argentínát, ahonnan az Antarktiszra tartó hajóút indult, a WHO következetesen a ritka, rágcsálók által terjesztett betegség legmagasabb előfordulási gyakoriságaként tartja nyilván Latin-Amerikában.
A magasabb hőmérséklet kiterjeszti a vírus terjedési körét, részben azért, mert a melegedéssel és az ökoszisztémák változásával a hantavírust hordozó rágcsálók több helyen is elszaporodhatnak. Az emberek jellemzően rágcsálóürülékkel, vizelettel vagy nyállal való érintkezés útján kapják el a vírust.
Az argentin egészségügyi minisztérium kedden 101 hantavírus-fertőzésről számolt be 2025 júniusa óta, ami nagyjából a duplája az előző év azonos időszakában regisztrált esetszámnak - írta az AP News.
