Hantavírus: 12 ország állampolgárai hagyták el az óceánjárót még áprilisban

Április 24-én mintegy 30 utas szállt partra az óceánjáróról, ahol nemrég kitört a hantavírus-járvány. Az utasok Észak-Amerikából, Európából és Új-Zélandról származtak - de nem világos, hogy hová mentek mindannyian, miután kiszálltak a Hondiusról Szent Ilona-szigetén.

12 ország állampolgárai hagyták el a hantavírus-járvány sújtotta hajót

A hajót még áprilisban az alábbi országok állampolgárai hagyták el:

Egyesült Királyságból 7 utas,

Egyesült Államokból 6 utas,

Hollandiából 3 utas,

Kanadából 2 utas,

Svájcból 2 utas,

Törökországból 2 utas,

Németországból 1 utas,

Dániából 1 utas,

Saint Kitts és Nevis-ből 1 utas,

Új-Zélandból 1 utas,

Szingapúrból 1 utas,

Svédországból 1 utas.

Mindezek mellett 2 utas állampolgársága jelenleg még nem ismert.

Nagy az aggodalom a hajó indulási országában

Argentína tisztviselői és szakértői igyekeznek kideríteni, hogy országuk-e a forrása a halálos hantavírus-járványnak, amely egy atlanti hajóutat sújtott.

Az óceánjárón kialakult egészségügyi vészhelyzet akkor következett be, amikor Argentínában megugrott a hantavírusos esetek száma, amit sok helyi közegészségügyi kutató a klímaváltozás újabban felgyorsuló hatásainak tulajdonít. Argentínát, ahonnan az Antarktiszra tartó hajóút indult, a WHO következetesen a ritka, rágcsálók által terjesztett betegség legmagasabb előfordulási gyakoriságaként tartja nyilván Latin-Amerikában.

A magasabb hőmérséklet kiterjeszti a vírus terjedési körét, részben azért, mert a melegedéssel és az ökoszisztémák változásával a hantavírust hordozó rágcsálók több helyen is elszaporodhatnak. Az emberek jellemzően rágcsálóürülékkel, vizelettel vagy nyállal való érintkezés útján kapják el a vírust.

Az argentin egészségügyi minisztérium kedden 101 hantavírus-fertőzésről számolt be 2025 júniusa óta, ami nagyjából a duplája az előző év azonos időszakában regisztrált esetszámnak - írta az AP News.