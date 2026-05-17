Helikopter a helyszínen – hármas karambol bénítja az M1-es autópályát

Hármas karambol az M1-es autópályán

Zajlik a mentés az M1-en

A baleset Herceghalom és Biatorbágy között, a 25-ös kilométernél történt. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ezért a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.