Helikopter a helyszínen – hármas karambol bénítja az M1-es autópályát

Hármas karambol történt az M1-es autópályán Győr felé.
A baleset Herceghalom és Biatorbágy között, a 25-ös kilométernél történt. A helyszínre a törökbálinti hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket.
A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, ezért a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
