Gulyás Gergely: Magyar Péter a kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 13:03
Gulyás Gergely Facebook-oldalán írt arról, hogy "Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást."
 

Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja. Azt is világossá kell tenni, hogy a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. Ezt a programot eddig senki nem kritizálta. 

- fogalmazott, megjegyezve, "sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni."

 Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának “luxusa” ügyében azért is képmutató, mert ugyanezt a “luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja.  Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal

- zárta sorait.

