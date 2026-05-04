Többen meghaltak egy luxusúton: elszabadult egy vírus

Három ember meghalt egy Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón, ahol a gyanú szerint hantavírus-fertőzés ütötte fel a fejét, miközben a hajó Argentínából a Zöld-foki-szigetek felé tartott.
A WHO tájékoztatása szerint három másik ember is megfertőződhetett.
Az Egészségügyi Világszervezet az AP amerikai hírügynökségnek eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a vizsgálat ugyan még zajlik, de legalább egy esetben megerősítették a vérzéses lázzal járó betegséget.
Az egyik fertőzöttet jelenleg egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán ápolják, a WHO pedig az ottani hatóságokkal azon dolgozik, hogy a tünteket mutató másik két utast is evakuálják a fedélzetről.
A WHO szerint a vírus főleg rágcsálók vizeletével és a száraz ürülékével terjed.
A WHO ugyan nem azonosította az érintett kirándulóhajót, de a dél-afrikai sajtó szerint a Hondius nevű hajóról van szó, amely Argentínából indult a Zöld-foki Köztársaságba. A tengeri hajóforgalmat nyomon követő MarineTraffic honlap szerint egy holland zászló alatt közlekedő hajóról van szó, amely vasárnap este a Zöld-foki főváros, Praia kikötőjében tartózkodott.
