Elképesztő, mit vetettek be a hantavírus miatt

Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan da Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg.

Hantavírus: minden bevetettek, hogy a segítség az elszigetelt területre is megérkezzen

A londoni védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a hat ejtőernyőst és a brit hadsereg két katonaorvosát egy A400M katonai szállító repülőgép vitte a brit tengerentúli területnek számító, alig 221 lakosú dél-atlanti szigetre.

A repülőgép a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjáról, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérről szállt fel, és először a brit fővárostól 6788 kilométerre lévő Ascension szigetén szállt le, ahol diagnosztikai felszereléseket és PCR-szűréshez szükséges készleteket rakodott ki. Innen tovább indult az még háromezer kilométerre délre lévő Tristan da Cunha felé, amely a védelmi tárca szerint a legelszigeteltebb lakott brit terület.

A szállítógépet útközben az RAF egyik Voyager típusú légi utántöltő repülőgépe látta el üzemanyaggal.

A brit állampolgár, aki Tristan da Cunhán él, a Hondius nevű holland turistahajó utasa volt, és kiszállt a szigeten, majd két héttel később olyan tünetek jelentkeztek nála, amelyek hantavírus-fertőződésre utalnak.

A luxushajó Argentínából indult a múlt hónapban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek.

A Tristan da Cunha szigetén élő brit állampolgár megsegítésére indult expedíció a londoni védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a brit légierő és a hadsereg első ilyen egészségügyi jellegű közös művelete volt.

A tájékoztatás szerint a minden egyéb szárazföldtől rendkívül távol fekvő szigeten nincs repülőtér, és mindössze két orvos dolgozik ott, így az orvosi személyzetet és az egészségügyi felszereléseket - köztük légzéssegítő oxigénpalackokat - csak ejtőernyővel lehetett a helyszínre eljuttatni.