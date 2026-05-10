Elképesztő, mit vetettek be a hantavírus miatt

Brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszereléseket az Atlanti-óceán déli térségében fekvő Tristan da Cunha szigetére, amelynek egyik brit állampolgárságú lakója feltehetően hantavírussal fertőződött meg.
A londoni védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a hat ejtőernyőst és a brit hadsereg két katonaorvosát egy A400M katonai szállító repülőgép vitte a brit tengerentúli területnek számító, alig 221 lakosú dél-atlanti szigetre.
A repülőgép a brit királyi légierő (RAF) legnagyobb angliai támaszpontjáról, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérről szállt fel, és először a brit fővárostól 6788 kilométerre lévő Ascension szigetén szállt le, ahol diagnosztikai felszereléseket és PCR-szűréshez szükséges készleteket rakodott ki. Innen tovább indult az még háromezer kilométerre délre lévő Tristan da Cunha felé, amely a védelmi tárca szerint a legelszigeteltebb lakott brit terület.
A szállítógépet útközben az RAF egyik Voyager típusú légi utántöltő repülőgépe látta el üzemanyaggal.
A brit állampolgár, aki Tristan da Cunhán él, a Hondius nevű holland turistahajó utasa volt, és kiszállt a szigeten, majd két héttel később olyan tünetek jelentkeztek nála, amelyek hantavírus-fertőződésre utalnak.
A luxushajó Argentínából indult a múlt hónapban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint az utasok közül hantavírus-fertőzés következtében három ember meghalt, de gyaníthatóan ennél többen megfertőződhettek.
A Tristan da Cunha szigetén élő brit állampolgár megsegítésére indult expedíció a londoni védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a brit légierő és a hadsereg első ilyen egészségügyi jellegű közös művelete volt.
A tájékoztatás szerint a minden egyéb szárazföldtől rendkívül távol fekvő szigeten nincs repülőtér, és mindössze két orvos dolgozik ott, így az orvosi személyzetet és az egészségügyi felszereléseket - köztük légzéssegítő oxigénpalackokat - csak ejtőernyővel lehetett a helyszínre eljuttatni.
A hajó utasai közül két másik brit állampolgárnál már egyértelműen megállapították a hantavírus-fertőződést; őket Hollandiában és Dél-Afrikában kezelik. Két brit utas Szent Ilona szigetén szállt ki; ők Nagy-Britanniában, önkéntesen vállalt karanténban tartózkodnak.
A Hondius további 22 brit utasát Teneriféről szállítják haza bérelt repülőgépen. Őket a brit kormány egészségbiztonsági hivatalának (UK Health Security Agency, UKHSA) tájékoztatása szerint az Arrowe Park nevű, járványügyi feladatok ellátására speciálisan felszerelt északnyugat-angliai kórházban különítik el 45 napra megfigyelés és tesztelés céljából.
A Tristan da Cunha szigetén végzett műveletről szóló vasárnapi beszámolóban a brit védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a hantavírus-fertőződésekből eredő lakossági kockázat rendkívül alacsony.
Mindeközben megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón. Az evakuálási folyamat hétfő délután fejeződhet be, ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az, az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza. vasárnap reggel.
